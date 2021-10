Omdans gik helt galt: 'Hvad fanden sker der'?

Fredagens afsnit af 'Vild med dans' tog en nervepirrende drejning for Michelle Kristensen og Mads Vad, der røg i omdans sammen med Jacob Haugaard og Camilla Dalsgaard.

Selvom det førstnævnte par holdt skindet på næsen og kom videre i danseprogrammet, var det lige akkurat på nippet til at gå helt galt for dem.

Det afslører 36-årige Mads Vad over for Ekstra Bladet, da vi fanger dem efter afgørelsen.

- Det blev en yderst dramatisk omdans, fordi Michelle hang simpelthen fast i sin kjole under halvdelen af dansen, og jeg fattede det ikke til at starte med, så jeg tænkte; for satan mand, hun er total i nedbrud, siger han og fortsætter:

- På et tidspunkt kunne jeg mærke, at der var noget, der trak ned, også siger jeg kun ordet kjole til Michelle. Så siger Michelle bare jaaa!

Helt vildt bange

Som om ernæringseksperten Michelle ikke havde nok nerver på i forvejen, var hun nu også bange for at stå afklædt foran hele Danmark i bedste sendetid.

- Mens den sad fast, prøvede jeg at vifte den ud, og det gjorde jo, at jeg ikke kunne udføre trinnene, fordi jeg var bange for, at den flækkede, og hele lortet ville ryge. Det kunne jeg slet ikke overskue, så der gik panik i mig.

- Omvendt tænkte jeg også, at folk vil tænke, at jeg danser totalt forkert og ikke kan dansen, ergo ryger vi ud, og så er det ovre med 'Vild med dans'. Det hele kørte rundt i mit hoved på halvandet minut, fortsætter hun.

Den 37-årige nydanser er tydeligvis stadig oppe at køre over hændelsen og kan ikke begribe, at hun slap så billigt.

- Hvad fanden sker der for, at man skal sidde fast i en kjole til en omdans, hvor det virkelig gælder?, udbryder Michelle.

