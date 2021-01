Omkommet efter faldskærmsulykke

Dave Creek, der arbejdede som hovedkarakter-designer på den animerede serie 'Bob's Burgers', er afgået ved døden efter en faldskærmsulykke.

Det skriver Cartoon Brew, som er blevet citeret af flere amerikanske medier.

Creek omkom torsdag morgen af sine kvæstelser efter ulykken, der fandt sted sidste weekend.

Animations-designeren arbejdede med hovedkarakteren Bob Belcher. Han havde været en del af 'Bob's Burgers' siden seriens start i 2011. Han bidrog også til andre animerede serier som 'Central Park' og 'Brickleberry'.

Bob på sin burgerbar i 'Bob's Burgers'. Pr-foto

Dave Creek var uddannet fra California Institute of the Arts i 2005, hvor han siden 2015 også optrådte som gæstelærer i skolens animation-afdeling. Han elskede at flyve i faldskærm og bygge træhuse.

Hele familien Belcher samlet. Pr-foto

'Hvis du elsker 'Bob's Burgers', ville du have elsket Dave Creek. Han var en eventyrlysten, sjov, udadvendt, fantastisk kunstner og en af de mest utrolige, interessante mennesker, jeg nogensinde har mødt. Jeg tænkte tit, at Dave virkelig vidste, hvordan man skulle leve, og jeg ville ønske, at han havde levet længere. Hvil i fred, kammerat,' skriver manuskriptforfatter Wendy Molyneux på Twitter.

'Bob's Burger' er skabt af Loren Bouchard og er centreret omkring familien Belcher og deres burgerrestaurant med Bob i spidsen.

Serien kører lige nu på sin 11. sæson. De 10 første kan streames på Viaplay.