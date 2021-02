Opgiver danske biografer

Så sent som i slutningen af november var planen, at 'Wonder Woman 1984' skulle have premiere i danske biografer 16. december. Det blev som bekendt ikke til noget, og nu ryger storfilmen direkte på HBO Nordic, hvor den kan streames fra 26. marts.

Det oplyser HBO Nordic i en pressemeddelelse.

I USA havde filmen premiere i både biografen og på streamingtjenesten HBO Max 25. december. Ifølge HBO Max selv havde filmen en stor andel i, at antallet af abonnenter steg med 17,1 millioner til 41,5 millioner i fjerde kvartal 2020. Og analysefirmaet Nielsen vurderer, at filmen blev streamet 14,9 millioner gange i åbningsweekenden. Det skriver screenrant.com.

Til gengæld har corona sat en effektiv stopper for de glade biografdage, hvor pengene bare væltede ind. Siden premieren for cirka to måneder siden har 'Wonder Woman 1984' indtjent 148 millioner dollars på verdensplan. 'Wonder Woman' fra 2017 indtjente 238 millioner dollars på den første uge.

Det kan også have spillet ind, at anmeldere ikke ligefrem er faldet i svime over den nye film, som lige nu vurderes til 5,4 ud af 10 på imdb.

Gal Gadot spiller Wonder Woman, der skal forsøge at redde menneskeheden. Foto: WarnerMedia

Wonder Woman spilles af Gal Gadot, der modvilligt må træde frem i rampelyset for at bekæmpe to nye fjender, Max Lord og Cheetah, og redde menneskeheden.

