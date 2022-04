Opgivet: Kan ikke sælge Nybygger-boligerne

Den 24. november 2021 fik Caroline og Reece fra Odder den helt store præmie, da de vandt deres nybygger-bolig til værdi af 2,8 millioner kroner i det populære bolig-program Nybyggerne.

Mens de tre andre par måtte tage slukøret hjem, fik Home Sønderborg travlt.

Samme aften kom tabernes boliger nemlig til salg på nettet.

Men her fem måneder senere er salget opgivet, og boligerne er blevet til lejeboliger.

For dårlig håndværk

Nybyggerne, som handler om fire par, der skal renovere en rå bolig efter bedste evner og kæmpe om nøglerne til det færdige hus, har fået mange danskere til at side klistret til skærmen.

Derfor var interessen for de tre huse, som var tilbage, da finalen var slut, også enorm, oplyser Merete Lund Brock, indehaver af Home i Sønderborg.

- Interessen for programmet har været gigantisk. Mange har cyklet forbi og trykket næsen helt flad for at kigge ind ad vinduerne. Det har været meget spændende og godt for byen med den interesse. Vi har også måtte sortere i interesserede for at finde de reelle kunder og ikke bare nysgerrige, siger Merete Lund Brock.

Men det fik alligevel ikke nogen til at sætte deres endelig underskrift på en købskontrakt.

- Lige meget, hvor godt det ser ud på tv, kan man jo godt se, at det ikke er professionelle håndværkere, som har lavet det. Derfor vil folk gerne have det tilbage til original stand, inden de køber det, siger Merete Lund Brock.



Få en pose penge med

Boligerne fra tv-programmet blev sat til salg på to måder. Enten kunne man købe boligerne, som de var blevet lavet af nybygger-parrene og få cirka 200.000 med i handlen til at rette fejl, ellers kunne man købe til prisen og vente på, at håndværkerne kunne istandsætte dem.



Trods Home Sønderborg ihærdigt forsøgte at ride på bølgen af interesse for programmet, er det ikke lykkes at sælge de tre boliger, der nu er blevet til lejeboliger i stedet for.

- Det er nogle rigtig finde boliger, og jg er sikker på, at de ville være solgt meget hurtigt, hvis de var i original stand. Men der er simpelthen ikke tid til at få dem repareret lige nu, så vi har ikke kunne fortælle vores kunder, hvornår deres bolig vil kunne være færdig, siger Merete Lund Brock.

Selvom Merete Lund Brock er ærgerlig over, at de ikke kunne sælge boligerne i denne omgang, kommer det dog ikke som noget chok.

- Jeg vidste godt på forhånd, at det ville blive meget svært. Men det har været sjovt at prøve, og nu må vi se om de ikke kommer til salg igen, når de lejere, som bor der nu, er færdige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tirsdag blev den tidligere chefdirigent Michael Bojesen fyret som direktør for Malmö Opera, efter Ekstra Bladet i sidste uge afslørede mails, hvor han blandt andet udtalte sig sexistisk om en kvindelig dansk operastjerne. Hør mere i 'Revolver'.