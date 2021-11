Opløftende nyt fra TV 2

Det må siges at have været op ad bakke for 'Vild med dans', hvis man har fulgt med i de dalende seertal over de seneste par uger.

Måske hænger det sammen med, at langt de fleste hjemme i stuerne hellere vil se DR-succesen 'Den store bagedyst', der har lagt sig i spidsen som danskernes foretrukne weekendunderholdning.

Efter flere uger med nedgang ser det dog ud til, at TV 2 igen kan klappe i hænderne, efter Knæk Cancer-udgaven af 'Vild med dans' rullede over skærmen sidste fredag.

Ingen par røg ud i denne omgang af 'Vild med dans', der var dedikeret til at indsamle penge til kræftforskning. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tal fra Kantar Gallup viser nemlig, at programmet slog rekord for hele denne sæson med 862.000 seere, da der blev samlet penge ind til kræftforskning i bedste sendetid.

Til sammenligning havde programmet ugen inden 733.000 seere, der fulgte med, da deltagerne svingede hofterne på dansegulvet.

TV 2 har altså god grund til at smile betydeligt mere nu, end de plejer, når de fredag efter fredag følger med i seernes dom.

'Knæk cancer-udgaven af 'Vild med dans' er altid en særlig aften, og i år måske endda ekstra særlig, da vi igen var tilbage på et fyldt kongeligt teater. Så vi er glade for, at seerne på den måde kvitterer ved både at følge med i stor stil aftenen igennem og være meget generøse i forhold til indsamlingen,' lyder det fra underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech i en mail til Ekstra Bladet, der fortsætter:

'Det vidner om, at live-events stadig har en must-see effekt, når der er noget særligt at samles om,' skriver han videre.

Selvom programmet ser ud til at have vendt de dårlige seertal, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at det aldrig før har haft så få seere.

Det står klokkeklart, når man sammenligner seertal fra sidste år, der i gennemsnit lå på over 900.000 seere hver uge, med de omkring 700.000 i år.

