Opsang til fans: - Kom videre

Peter Dinklage er godt klar over, at slutningen på 'Game of Thrones' ikke faldt i god jord hos alle

Millioner af seere verden over fulgte i årevis intenst HBO-succesen 'Game of Thrones', når der kom nye afsnit.

Og da serien sluttede i 2019, var der både begejstring, men også skuffelse og sågar vrede blandt dens mange fans.

Det adresserer en af seriens store stjerner Peter Dinklage nu i et stort interview med New York Times. Her fortæller den 52-årige skuespiller, der i serien spiller Tyrion Lannister, at han ikke tog de voldsomme reaktioner så tungt.

- Jeg tror, at slutningen mødte modstand, fordi folk var sure over, at vi slog op med dem. Serien sluttede, og så vidste folk ikke, hvad de nu skulle tage sig til om søndagen, siger han.

'Meget mere'

Peter Dinklage selv var glad for slutningen og for uforudsigeligheden ved serien, lader han forstå.

- Folk ville gerne have, at de smukke mennesker skulle ride sammen mod solnedgangen til slut. Forresten, så er det fiktion. Der er drager med. Kom videre, siger han og fortsætter:

- Nej, men serien vender ens forventninger på hovedet, og det er det, jeg elsker ved den. Den hedder 'Game of Thrones', og til sidst var alt, hvad folk spurgte mig om, når de stoppede mig på gaden: 'Hvem ender på tronen?'. Jeg ved ikke, hvorfor det var det, de tog med fra serien, for den er meget mere end det.

Derfor var han også glad for, at seriens skabere lod tronen gå til grunde, så der kunne blive lagt låg på den samtale.

- De gjorde hele tiden det, hvor du troede en ting, og de leverede en anden. Alle havde deres egen historie kørende, mens de så serien, men ingen havde en, der var ligeså god, som den serien leverede, synes jeg, slår Dinklage fast.

Peter Dinklage er inden længe aktuel i musical-filmen 'Cyrano', der får premiere i USA nytårsaftens dag.

