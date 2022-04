Opsigtsvækkende tv-comeback: Derfor gør vi det

En række tidligere realitystjerner kan ikke få nok, og gør endnu et forsøg på skærmen i 'Ex on the Beach 7', der vises hver søndag det næste stykke tid. En enkelt af dem satser stort og håber, at TV 2 byder ham op til dans

Det er blevet ganske normalt og hyppigt set som realitydeltager enten at træde ind i samme program, man allerede én gang har deltaget i, deltage i et andet realitykoncept på samme kanal eller 'gå i arv' til en anden tv-station, hvis man ellers har været opsigtsvækkende nok på skærmen.

Det er charmerende Marco Harry, 25, et godt eksempel på.

Han deltog sidste år i 'Paradise Hotel' hos Viaplay, men huserer nu i 'Ex on the Beach 7' i Discovery-regi.

Men ikke nok med det. Han satser på en karriere hos en endnu større spiller i tv-land, TV 2, hvis det stod til ham selv:

- Jeg ved sgu ikke, om det er slut nu. Hvis jeg skulle lave noget, er det 'Vild med dans'. Det kunne være fucking fedt!, nærmest råber Marco Harry til Ekstra Bladet, mens han gestikulerer med armene, da vi møder alle deltagerne til pressemøde og gallapremiere.

Kan du forestille dig denne herre, der altid klæder sig lidt alternativt, danse på TV 2 i bedste sendetid? Det kan Marco Harry i hvert fald selv. Foto: Linda Johansen

Aktuelt gælder det dog 'Ex on the Beach, og han deltager i et endnu et realityprogram, fordi programmet passer rigtig godt til ham og er markant anderledes end 'Paradise Hotel':

- Mine overvejelser omkring at komme tilbage på tv var faktisk, at i det her program kan jeg få lov at vise mig selv. Der er ikke noget, man skal være bange for. Man ryger ikke ud. Ingenting. Du kan være 100 procent dig selv, siger Marco Harry.

Spørgsmålet er så, om han med sit 'man ryger ikke ud' her kommer til at afsløre, at han kommer til at nå langt i 'Ex on the Beach'. For folk bliver såmænd sendt ud løbende, hvis de dummer sig eller ikke leverer - bare ikke af hinanden, men af produktionen.

Tredje gang er lykkens gang

Marco Harry er ikke den eneste tidligere tidligere deltager, der er tilbage i realityverdenen. Charmetrolden og spasmageren Jeppe Bøg Risager er, ligesom Marco Harry, en del af startcastet i programmet, der havde premiere i søndags og fremover hver uge udkommer i to afsnit på Discovery+ hver søndag.

- Det er dejligt at være tilbage. Tredje gang må være lykkens gang. Så må vi håbe, at det går lidt bedre denne her gang, bedyrer Jeppe med solhat på hovedet og kulørt drink i hånden.

Jeppe Bøg Risager er med for tredje gang, og han håber, det bliver lykkens ditto. Han charmerer i programmet fra begyndelsen som en del af startcastet. Foto: Linda Johansen

Men her stopper det ikke.

Årets 'Ex on the Beach', der er optaget i Den Dominkanske Republik, får således besøg af en række andre tidligere deltagere, der dog alle først kommer ind løbende og ikke er en del af startcastet.

Blandt andet smukke Sofie-Mai Christensen, som fortæller, at hun egentlig ikke havde tænkt sig at lave mere fjernsyn, men sadlede om, du hun fik at vide, at optagelserne skulle foregå i altid lækre Caribien.

Det fortrød hun bestemt ikke, for hun fandt nemlig sin nye kæreste, Oliver Reves, i programmet.

Influencer Sofie-Mai Christensen var også med sidste år, men nu er hun retur. Caribien lokkede. Foto: Linda Johansen

Store overvejelser

En anden tidligere deltager, der er med igen, er muskelbundtet Nikolai Heller.

- Overvejelserne var store. Jeg havde jo lige slået op med min kæreste og så videre. Jeg tog det, som det kom, og tager det stille og roligt, fortæller Nicolai.

Eks-kæresten, han taler om, er realitykendis og inflluencer Christel Trubka, der slog op med ham over sms.

Desuden deltager René Hoffbeck fra sæson 3 af 'Ex on the Beach', og så er der et gensyn med selvsikre Casper Balo, som er tidligere paradiso og deltog i 'Ex on the Beach' i sæson 6 sidste år.

- Mine overvejelser har været, at det passer perfekt ind. Det var bare en hurtig beslutning, og jeg tænkte, at jeg skulle ind og lave lidt rav. Der er ikke så meget kærlighed i denne sæson. Jeg knuser et lille hjerte, kan jeg afsløre, og så hygger jeg lidt.

Nicolai Heller lignende en, der var klar til White Sensation. Han er toptændt og klar til endnu en tur i tv-manegen. Foto: Linda Johansen

Selvsikre Casper Balo fortæller, at han 'laver rav i den' i årets sæson. Foto: Linda Johansen