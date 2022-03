Opslidende: Trækker i langdrag

Mandag afgjorde en dommer i Retten på Frederiksberg, at den meget omtalte dokumentar om den prisbelønnede forfatter Sara Omar ikke må se offentlighedens lys.

Siden besluttede instruktøren Manyar Parwani, 45, og komiker samt producer Omar Marzouk, 49, at kære den kendelse for at få ophævet forbuddet.

Men det er ikke så ligetil, fastslår Christian Lundblad, der er retspræsident i Retten på Frederiksberg.

- De har kæret til landsretten, så nu skal selve forbuddet prøves der, og så skal der eventuelt anlægges en almindelige retssag om selve rettighederne til råbåndene, i tilfælde af at forbuddet ikke bliver ophævet. Der kommer ikke nogen afklaring lige foreløbig, fortæller han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det kommer til at trække ud, og det er en stor belastning for parterne i sådan en sag, siger han og tilføjer, at han sjældent har set så stor mediebevågenhed, som der har været for Sara Omar-sagen.

Sara Omar er en dansk-kurdisk statskundskabsstuderende og romanforfatter. Foto: Thibault Savary/Ritzau Scanpix

Midlertidig afgørelse om forbud

Årsagen til dette langdrag skal ifølge Birgit Liin, professor ved Juridisk Institut, findes i det faktum, at Sara Omar, 35, har begæret et midlertidigt forbud.

- Når en ret hævdes at være krænket, kan man vælge to veje for at standse krænkelsen: Man kan anlægge en almindelig retssag (som kan tage flere år), eller man kan begære et midlertidigt forbud, som altså er et foreløbigt retsmiddel, der skal følges op af en almindelig retssag efterfølgende. Og det er den sidste og noget hurtigere vej, Sara Omar er gået, siger hun.

For at forbuddet mod at offentliggøre dokumentaren kan træde i kraft, kræver det, at forfatteren stiller en sikkerhed på 250.000 kroner. Sikkerhedsstillelsen har nemlig som formål at beskytte modparten i den situation, hvor det under en senere retssag måtte vise sig, at forbuddet er nedlagt mod urette.

- I nogle sager vil sikkerhedsstillelsen være høj, fordi det forventede tab også vil være højt, og en sikkerhedsstillelse på 250.000 kr. er ikke i den høje ende. Og som nævnt er sagen ikke slut, selv om sikkerhedsstillelsen stilles, understreger professoren.