Optagelser standset efter coronasmitte

Selvom hollywoodstjernen Tom Cruise må siges at have gjort, hvad han kunne for at holde produktionen på 'Mission Impossible 7' til ilden og holde afstand, er det ikke lykkedes at holde coronavirussen væk.

Ifølge The Hollywood Reporter er optagelserne til filmen netop blevet standset, efter mindst en person på produktionen er blevet testet positiv.

'Vi har midlertidigt standset produktionen af 'Mission Impossible 7' indtil 14. juni, fordi vi har haft positive coronavirus-tests. Vi følger alle sikkerhedsprotokoller og vil fortsat overvåge situationen', oplyser produktionen i en skriftlig udtalelse til mediet.

Tom Cruise under optagelser til 'Mission Impossible 7' i Rom. Foto: Ritzau Scanpix

Raserianfald

Den 58-årige 'Mission Impossible'-stjerne Tom Cruise gik ellers verden rundt, da han i vinter rasede løs i et klip offentliggjort af The Sun over, at medarbejdere på produktionen ikke overholdt afstandskravet.

- Hvis jeg ser jer gør det igen, så er I fucking færdige her. Hollywood er på vej tilbage på sporet og laver film på grund af os. Vi skaber tusindvis af jobs, I kæmpeidioter, lød det fra skuespilleren inden han fortsatte:

- Der er ingen undskyldninger! Sig det til de mennesker, der må gå fra fucking hus og hjem, fordi vores branche bliver lukket ned. Vi stopper ikke indspilningen af den her fucking film. Er det forstået? Hvis jeg ser det igen, så er I fucking færdige.

I øjeblikket er filmholdet i London, men de har også optaget i både Italien og Norge.

Efter planen får 'Mission Impossible 7' premiere i maj 2022.

