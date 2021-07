Optagelser stoppet efter coronasmitte

En medarbejder på produktionen af 'Game of Thrones'-opfølgeren 'House of the Dragon' er testet positiv for coronavirus

Optagelserne til den kommende serie 'House of the Dragon', der er en opfølger på hit-serien 'Game of Thrones', er blevet midlertidigt standset, efter en medarbejder er blevet testet positiv med coronasmitte.

Det skriver Deadline, som også kan rapportere, at optagelserne foregår i Storbritannien.

Over for People bekræfter HBO, at man har stoppet indspilningen midlertidigt.

'Som del af den omfattende testning, som alle ansatte på produktionen skal gennemgå, er en medarbejder på 'House of the Dragon' blevet testet positiv med Covid-19', skriver HBO i en meddelelse til mediet.

Man oplyser dog, at optagelserne forventes genoptaget onsdag, når alle ansatte er blevet testet.

Den smittede medarbejder er blevet sendt i isolation, og de nære kontakter skal desuden i karantæne, oplyser HBO ifølge People.

Handlingen i 'House of the Dragon' kommer til at udspille sig 300 år før hændelserne i 'Game of Thrones' og vil være en blodig fortælling om kongedømmet Westeros fra dengang, Targaryen-slægten herskede over himmelrummet med deres drager.

I forhold til rollelisten, er det blevet bekræftet, at blandt andet Paddy Considine, Emma D'Arcy og Matt Smith skal portrættere medlemmer af Targaryen-slægten.

'House of the Dragon' bliver i første omgang på ti afsnit og forventes at få premiere i 2022 på HBO.

Flere optagelser ramt

Ifølge Deadline er det ikke kun 'House of the Dragon', der har været nødt til at pause optagelser i Storbritannien på grund af smitte.

I weekenden var produktionen af den kommende sæson af Netflix-serien 'Bridgerton' ramt af et positivt smittetilfælde.

Tidligere på sommeren var det optagelserne til 'Mission Impossible 7', der måtte trække stikket grundet coronasmitte.