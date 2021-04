Oscar-statuetten kommer ikke med hjem

Torsdag eftermiddag landede filminstruktør Thomas Vinterberg i Københavns Lufthavn efter sin triumf ved Oscar-uddelingen tidligere på ugen.

Her mødte han og familien den fremmødte presse med Oscar-statuetten højt løftet.

Men når familien vender hjem, er det ikke for at placere det eftertragtede gyldne trofæ på kaminhylden, fortæller Vinterberg.

- Det tør jeg ikke, svarer Vinterberg ganske kortfattet til Ekstra Bladets spørgsmål.

Hvor den skal stå i stedet, vil han dog ikke give sit svar på.

Thomas Vinterberg ankom torsdag eftermiddag med sin familie til Københavns Lufthavn. Foto: Emil Agerskov

Populær herre

Statuetten har da også været ganske populær på rejsen til Danmark.

- Han har været lidt på omgang i lufthavnen. Det store stop var i security i Los Angelses. De var ikke så meget for at lukke den her igennem. Så de måtte have plastikhandskerne på og pille lidt ved det, lød det fra Vinterberg til den fremmødte presse.

Også dens nye ejer har fået en del opmærksomhed både fra Danmark og udlandet siden triumfen.

Senest er det kommet frem, at Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprios produktionsselskab, Appian Way, har købt rettighederne til 'Druk' sammen med Endeavor Content og Makeready.

Efter planen skal DiCaprio selv spille hovedrollen i den amerikanske udgave af filmen, men mere kunne Vinterberg ikke fortælle torsdag.

- Vi ved også, at han er den mand i verden, der bliver eksponeret for flest tilbud, så lad os nu se. Det er heller ikke besluttet, hvem der skal spille de andre roller, lød det fra Vinterberg, der havde en klar plan for, hvordan aftenen efter hjemkomsten skal tilbringe:

- Nu vil jeg have noget smørrebrød, erklærede han.

Thomas Vinterberg og holdet bag 'Druk' vandt prisen for bedste internationale film. Vinterberg var desuden nomineret i kategorien bedste instruktør.