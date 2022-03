Oscar-vært reagerer: - Det gjorde mig fysisk dårlig

Komiker og skuespiller Wanda Sykes, der var en af de tre værter til årets Oscar-uddeling, så som en af de få i salen ikke det bizare optrin, der udspillede sig, da Will Smith gik på scenen og stak Chris Rock en lussing.

Hun og medværterne, Amy Schumer og Regina Hall, var backstage, mens Chris Rock var på scenen, men alligevel føler hun sig hårdt ramt af hændelsen.

Det fortæller hun ifølge People i onsdagens udgave af 'The Ellen DeGeneres Show'.

- Det var sygt. Fuldstændig sygt - det gjorde mig fysisk dårlig, og jeg er stadig en smule traumatiseret af det. Og at de lod ham blive i salen og nyde resten af showet og modtage sin pris, hvor ulækkert er det lige?, siger hun og fortsætter:

- Det sender det forkerte signal. Hvis du overfalder nogen, skal du eskorteres ud af bygningen, og sådan er det. At lade ham blive er ulækkert, synes jeg.

Fik undskyldning

Wanda Sykes mener, at Will Smith skylder hende og de andre værter en undskyldning. Og faktisk har hun allerede modtaget en sådan - bare ikke fra Smith, men fra Chris Rock.

Hun fortæller, at han tog fat i hende allerede til efterfesten og undskyldte.

Wanda Sykes og hendes kone, Alex Sykes, til efterfesten. Foto: Patrick T. Fallon/Ritzau Scanpix

- Jeg håber ikke, han har noget imod, at jeg fortæller det, men jeg så Chris til efterfesten, og så snart jeg gik hen til ham, sagde han undskyld, og at han virkelig var ked af det, fortæller hun og tilføjer:

- Jeg sagde: 'Hvorfor undskylder du?', og han var sådan: 'Det skulle have været jeres aften. Du, Amy og Regina gjorde et fantastisk stykke arbejde, så jeg er virkelig ked af, at alt nu kommer til at handle om det her'. Det er bare sådan, Chris er.

Siden Oscar-uddelingen har Will Smith udstedt en offentlig undskyldning til Chris Rock.

Chris Rock har dog endnu ikke givet sin mening om hændelsen offentligt til kende.

