Oscar-vinder dømt for plagiat

Instruktør Asghar Farhadi er dømt skyldig i at have kopieret filmen 'A Hero' fra en tidligere elev

Den iranske filminstruktør og dobbelte Oscar-vinder, Asghar Farhadi, havde sidste år stor succes med filmen 'A Hero', der vandt hovedprisen på filmfestivalen i Cannes.

Nu ser succesen dog ud til at være løbet ud i sandet for instruktøren.

Ifølge The Hollywood Reporter er Farhadi nemlig netop blevet dømt for plagiat ved retten i Iran. Han er dømt for at have kopieret filmens præmis fra dokumentaren 'All Winners All Losers', der er instrueret af hans tidligere elev Azadeh Masihzadeh.

Dommen kan ikke appelleres, og straffen er endnu ikke udmålt, beretter mediet.

'A Hero' handler om manden Rahim, der under en udgang fra fængslet forsøger at forhandle med sine kreditorer om at få nedsat den gæld, han sidder fængslet for ikke at have betalt.

Asghar Farhadi har to gange vundet en Oscar i kategorien bedste internationale film. I 2012 vandt han for filmen 'A Separation'. I 2017 var det filmen 'The Salesman', der sikrede ham sejren.