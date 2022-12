Oscar-vinder Julia Reichert er død

Julia Reichert er død. Hun blev 76 år.

Det skriver den lokalradiostation WYSO fra Yellow Springs, Ohio, hvor hun boede. Reichert har også tidligere arbejdet som radiovært for stationen.

Ifølge Deadline var det blærekræft, der tog livet af dokumentaristen, som i 2020 vandt en Oscar for bedste dokumentarfilm.

Det gjorde hun for filmen 'American Factory', som hun lavede med sin mand, Steven Bognar. Filmen, der blev udgivet på Netflix, var den første film, Barack og Michelle Obamas produktionsselskab, Higher Ground Productions, stod bag.

Steven Bognar og Julia Reichert med deres Oscar i 2020. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Julia Reicherts film handlede ofte om emner som race, køn og samfundsklasser, og hun har fire gange i sin karriere været nomineret til en Oscar.

I 1977 var hun nomineret for 'Union Maids', i 1984 for 'Seeing Red: Stories of American Communists', i 2010 for 'The Last Truck: Closing of a GM Plant' og altså i 2020 for dokumentarfilmen, hun vandt med. To gange tidligere har hun også vundet en Emmy.

WYSO skriver, at Julia Reichert efterlader sig sin mand, en datter, tre brødre, to børnebørn, en nevø samt en lang række venner og kolleger, som elskede hende.