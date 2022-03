Overhovedet ikke til at genkende

Den 28-årige skuespiller Mia Goth viser alle sine talenter frem i Ti Wests erotiske horror-film, 'X', som netop har haft bio-premiere i Nordamerika.

For ikke nok med at hun giver den som den unge pornoskuespiller Maxine, så er det faktisk også Goth, som med hjælp af et tykt lag makeup og proteser spiller den aldrende og uhyggelige Pearl.

Mia Goth som Maxine forgrunden og Pearl i baggrunden. Pr-foto: A24

'X' foregår i 1979 og handler om et filmhold, der rejser ud til et øde beliggende landsted i Texas for at optage en pornofilm. Men da grundens ejer tager holdet med bukserne nede, bryder helvede løs.

Mia Goth er ikke til at kende som Pearl i 'X'. Skærmbillede fra trailer

Før optagelserne af 'X' gik i gang i New Zealand, mødtes Ti West og Mia Goth og optog filmen 'Pearl', hvor den i 'X' ældre kvinde bliver frontfigur. 'Pearl' vil foregå under første verdenskrig og bliver en forløber til 'X'.

- Vi talte længe om, at de (Maxine og Pearl, red.) i høj grad er den samme kvinde. De bærer den samme essens, de er bare på forskellige stadier i livet og i sidste ende et produkt af forskellige omstændigheder og livsvalg - men deres ånd er den samme. Når de støder på hinanden for første gang, er det noget ved Maxine, men får det til at slå gnister i Pearl, siger Mia Goth i et interview med Screen Rant.

Bagsiden af Pearl, som hun ser ud i 'X'. Foto: A24

Ti West har tidligere antydet, at 'Pearl' og 'X' nok ender som en del af en trilogi.

'X' har generelt høstet gode anmeldelser siden den nordamerikanske biografpremiere 18. marts, og nu melder gyser-kongen over dem alle, Stephen King, sig også i koret af fans:

'X' er en ekstremt god horrorfilm. Skræmmende, smart, vidende. Åh. Og underholdende', skriver Stephen King på Twitter.

Der er ingen endnu ingen udmeldinger om en eventuel dansk premiere.

