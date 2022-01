Overraskede i 'X Factor': Her har du set dem før

I fredagens 'X Factor' blev RoxorLoops og Jasmin, der også danner par privat, overdynget med ros for deres musikalske evner, som fik dem videre i konkurrencen.

Gruppen, der består af den 37-årige belgier Senjka Danhieux, aka RoxorLoops, og 34-årige Jasmin Rose Patel, skilte sig ud fra de andre deltagere ved ikke at have et såkaldt backing track med, da RoxorLoops beatboxede gennem hele deres audition, mens Jasmin sang.

Det var netop denne sammensmeltning af beatbox og sang, der fik dommerne til at spærre øjnene op og forære dem tre gange 'ja'.

Og hvis duoen virker en anelse bekendt for de af jer, der fulgte med hjemme i stuerne, er det helt forståeligt, fordi det er ikke første gang, at de optræder sammen på tv.

I 2020 deltog RoxorLoops og Jasmin nemlig i Dansk Melodi Grand Prix med deres sang 'Human', som blev udvalgt til at være blandt de ti finalister til det store show i Royal Arena i København.

Selvom det oprindeligt kun var Jasmin, der fik tilbuddet om at optræde ved det store musikevent, blev beatboxeren alligevel også en del af det.

- De opdagede, at jeg havde en kæreste, som var en dygtig beatboxer, og så ville de også gerne have ham med på scenen. Det var ret tilfældigt, at det skete, fortæller Jasmin over for Ekstra Bladet.

De to gruppemedlemmer har dannet par både musikalsk og privat i seks år, siden deres veje krydsede hinanden i 2015 ved en musikfestival i Aarhus, hvor de begge skulle på scenen.

Selvom danske Jasmin og belgiske Roxor kom fra hver deres del af verden, havde Jasmin flere gange set beatboxeren optræde og syntes egentlig, at han var meget sej. Men hun var for genert til at starte en samtale med ham, selvom hun gerne ville lære RoxorLoops bedre at kende.

- Jeg spillede ret cool, men i virkeligheden var jeg bange for at tale med ham, fordi jeg tænkte, at han sikkert ikke ville være interesseret i mig, siger hun og fortsætter:

- Men på den sidste aften kom vi til at danse sammen til en fest, og jeg havde en T-shirt på, hvor der stod 'Shut up and kiss me', så han spurgte, om han måtte gøre det, som stod, griner hun.

Lige siden har de været uadskillelige, og i dag bor parret i København, hvorfra de senest har udgivet en ny single sammen på Spotify.