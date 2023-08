Overraskende comeback på TV 2

Mathilde Beuschau, der er kendt fra 'Årgang 0', vender inden længe tilbage på skærmen.

Hun skal nemlig medvirke i den nye sæson af 'Korpset' på TV 2, der får premiere onsdag 6. september på TV 2 Play og onsdag 13. september på TV 2 Echo.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Hun skal sammen med 13 andre modige danskere på et kursus, som er inspireret af optagelsesforløbet for danske elitesoldater. Det er kendt som et af verdens hårdeste - både fysisk og psykisk.

Sæþór Kristinson vandt 'Den store bagedyst' i 2021, og snart kan han opleves i 'Korpset'. Til daglig bor han i Vanløse med sin kæreste, Thomas Evers Poulsen, der er professionel danser i TV 2-programmet 'Vild med dans'. (PR-foto). Foto: Lars E. Andreasen/TV 2/PR-foto/Free

Mathilde Beuschau skal sammen med de andre aspiranter presses til det yderste af de tre tidligere jægersoldater Thomas Rathsack, Erik B. Jørgensen og Rune Danielsen og af den tidligere frømand Rune Viborg.

I tidligere sæsoner af det populære program har der medvirket både kendte og ukendte danske vovehalse.

I denne sæson er der også et par kendte ansigter blandt aspiranterne.

Annonce:

Ud over Mathilde Beuschau medvirker 'Bagedyst'-vinderen Sæþór Kristinson også.

Det samme gør skuespiller Aske Bang, der arbejder som filminstruktør og skuespiller.

I "Korpset" bliver aspiranterne presset til det yderste af blandt andre den tidligere jægersoldat Thomas Rathsack, der har været udsendt på missioner i blandt andet Afghanistan med jægerkorpset. (Arkivfoto). Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Han blev uddannet som filminstruktør fra Den Danske Filmskole i 2015. Hans film 'Silent Nights' var nomineret til en Oscar for bedste kortfilm i 2016.

Han spillede desuden hovedrollen i TV 2-serien 'Cold Hawaii' og har også spillet med i 'Badehotellet'.

Mathilde Beuschau har gennemgået en vild forvandling, siden hun medvirkede i 'Årgang 0'. Se det vilde galleri her.