Overraskende hyldest

Det kan godt være, at dommer Martin Jensen stjal fokus, da den 21-årige tømrer Tobias Floor Dahlfeldt indtog 'X Factor'-studiet.

Her afbrød DJ'en nemlig sangspiren og bad ham droppe guitaren. Men det kan den unge tømrer godt glemme igen. For selvom Martin Jensen måske ikke mente, at hans fortolkning af sangen 'Half a Man' sad lige i skabet, så var andre anderledes imponeret: Nemlig den australske stjerne Dean Lewis, der har lavet sangen.

På sin TikTok-profil har han delt Tobias' audition med ordene:

'Tobias Floor Dahlfel lavede et utroligt cover af min sang 'Half a Man', og nu ligger min sang nummer fem i Danmark. HVAD SKER DER', skriver Dean Lewis, mens han i en video kommenterer præstationen:

- Jeg elsker det.

- Det er det vildeste at selveste Dean Lewis har anerkendt min præstation, siger Tobias Floor Dahlfeldt til Vi Unge.

Tobias blev under sin audition afbrudt af Martin Jensen til stor frustration for de andre dommere. Foto: TV 2

What, mand

Dean Lewis var ikke den eneste, der var imponeret af Tobias Floor Dahlfeldt. Thomas Blachman var rystet, da Martin Jensen afbrød ham og udbrød derfor:

- What, mand. Jeg sidder og er ved at tude. Jeg er sindssygt rørt over det (..) Det der (guitaren, red.)skal vi abstrahere fra, du var ved at nå klimaks, lød det fra Blachman, mens der opstod mundhuggeri blandt dommerne, inden Tobias sang videre - nu uden guitar.

'X Factor' vises i aften på TV 2 og TV 2 Play, hvor det er Blachmans deltageres tur til Six Chair Challenge. Tobias Floor Dahlfeldt blev udvalgt til samme stoledans af Kwamie Liv og kan opleves i aktion i næste uge.