Overraskende makkerpar med i ny dansk Netflix-serie

Den danske stjerneinstruktør Nicolas Winding Refn skal lave en ny dansk Netflix-serie.

Serie får titlen 'Copenhagen Cowboy' og udkommer på streamingtjenesten senere på året.

Nicolas Winding Refn står bag alle tre 'Pusher'-film samt 'Bleeder' fra 90'erne og 00'erne, der ligesom den kommende serie tog udgangspunkt i hovedstadens lyssky affærer.

I pressemeddelelsen bliver serien nemlig beskrevet som en 'neon-indhyldet noir serie om en ung kvindelig helt, der bevæger sig gennem Københavns kriminelle underverden'.

Den danske Netflix-serie er optaget i Danmark og består af i alt seks afsnit, der alle er i kassen.

I hovedrollerne ses Angela Bundalovic, der tidligere har spillet med i den første danske Netflix-serie 'The Rain', modellen Lola Corfixen, der også er Winding Refns datter, og Zlatko Buric, der også spillede med i 'Bleeder' og de tre 'Pusher'-film.

Derudover er der også to overraskende navne på rollelisten.

De to tidligere Radio24syv-chefer Mikael Bertelsen og Mads Brügger er nemlig også listet som medvirkende i serien.

Hvad deres rolle i serien bliver, er endnu uvist, ligesom der heller ikke foreligger en fast premieredato endnu.

Men tidligere har Mads Brügger i et opslag på Instagram delt, at de to spiller arkitekterne Jørgen og Steen.

Nicolas Winding-Refn vandt prisen for bedste instruktør for filmen 'Drive', som har Hollywood-skuespillerne Ryan Gosling og Carey Mulligan i hovedrollerne. Foto: Loic Venance/Ritzau Scanpix

Har fået mundkurv på

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Mikael Bertelsen, at de to skal spille med i serien. Han siger dog, at han har underskrevet en tavshedsklausul, som han ikke vil bryde 'af frygt for at blive sagsøgt så hårdt, at jeg ikke kan stave til mit eget navn længere'.

Han fortæller dog, at rollerne kom i stand mange år efter, makkerparret havde interviewet Winding Refn i deres program 'Den 11. time' tilbage i 00'erne.

- Når han kom hjem til jul fra Los Angeles, hvor han boede, mødtes vi nogle gange. Og der sagde han af og til, at han havde udtænkte nogle helt særlige roller til os.

- Og uden at røbe noget, så vil jeg da sige, at de skabeloner og kalkuler, moderne tv-serier ofte lider under, de bliver altså hugget til pindebrænde med 'Copenhagen Cowboy'.

- Jeg var ikke i stand til at gennemskue, hvordan den serie ender efter de optagedage, vi havde. Og jeg beundrer ham for den kompromisløshed, siger Mikael Bertelsen.

I 2011 vandt Refn den prestigefyldte Guldpalme for bedste instruktør i Cannes for dramaet 'Drive', hvor han instruerede Hollywood-stjernen Ryan Gosling.

Ligesom hans film 'The Neon Demon' var også med i opløbet til festivalens hovedpris i 2016, hvor den dog fik en noget blandet modtagelse.

I 2019 stod instruktøren bag Amazon-serien 'Too Old to Die Young', der ikke blev forlænget efter første sæson.