Overraskende tv-optræden: Kanslers barnebarn scorer kassen

For de tyske seere var det noget af en overraskelse, da den tidligere kansler Helmut Kohls barnebarn dukkede op i 'Hvem vil være millionær'.

Helmuth Kohl var kansler i Tyskland fra 1982-1998. Han var dermed den længst siddende kansler siden anden verdenskrig.

Men pludselig var det barnebarnet Johannes Volkmann, der havde chancen for at vinde en million euro, og man må sige, at det gik utrolig godt for den unge mand.

Da programmet nåede sin afslutning havde han sikret sig 64.000 euro - svarende til omkring 470.000 danske kroner.

Værten for programmet, Günter Jauch, spurgte naturligvis den 23-årige mand om hans navn, og hvorfor han ikke hed Kohl som sin bedsteforælder.

- Jeg har min mors navn. Hvis jeg havde valgt familienavnet, havde der sikkert været nogen, der ikke kunne lide mig, grundet noget min bedsteforælder gjorde og ikke min egen præstation, fortalte han.

Men det var da et spørgsmål om netop politik, der sikrede den studerende en plads i stolen.

Adgangsspørgslet var nemlig at tildele fire forskellige regeringschefer til deres rigtige lande, og det klarede Johannes Volkmann som den hurtigste.

Her ses han med Helmuth Kohl. Foto: Ritzau/Scanpix

Er glad for politik

Værten ville meget naturligt også gerne vide, om den unge mand har tænkt sig at gå ind i politik.

- Jeg har svært ved at sige, at der er et bestemt tidspunkt, jeg bliver politiker på, men selvfølgelig synes jeg, at det er spændende.

Han vidste dog godt hvad pengene fra programmet skulle bruges på.

Johannes Volkmann ønsker sig nemlig brændende en ny bil, fordi den gamle allerede har kørt 200.000 kilometer.

Men pengene kan som sagt nå at blive endnu flere, når programmet genoptages i februar. Dog har den unge mand brugt alle sine livliner.