Overraskende videre: Sang for fremmede piger i Bilka før bootcamp

Lorenzo og Charlo forsøgte sig med utraditionelle metoder i jagten på at gå videre til 'X Factor'-liveshows. Det lykkedes på et hængende hår

'X Factor' gruppen Lorenzo og Charlo, formåede at gå videre til liveshows efter en hård kamp med gruppen Two Harmonies i aftenens afsnit.

- Vi synes, at det er ret surrealistisk, fordi vi jo var røget ud. Så de tvivlede meget på os til at starte med, eller det gjorde Martin i hvert fald, men vi havde lidt på fornemmelsen, at Kwamie godt kunne lide os og så vores potentiale – og det kunne hun tydeligvis også, siger Lorenzo og Charlo til Ekstra Bladet.

Drengene havde da også øvet og forberedt sig en hel del, efter at de fik nyheden om, at de atter skulle vende tilbage til 'X Factor' og være med på bootcamp.

- For at forberede os tog vi ud og sang for tilfældige mennesker. Vi tog for eksempel til Bilka og sang foran piger for at skubbe vores grænser og for at høre deres reaktioner på vores sang. Vi synes, at det hjalp os med at blive mere vant til at synge foran mennesker og det gav os mere selvtillid, siger Charlo.

Lorenzo og Charlo kommer med masser energi og er klar til at performe og give den gas til liveshows. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

'X Factor' handler ikke kun om vokaler

Det kan da også diskuteres, om Lorenzo og Charlos sang- og vokaltalent kan hamle op med gruppen Two Harmonies.

- De havde helt sikkert mere sangtalent end os. Vi synes faktisk, at de var den bedste gruppe i 'X Factor' til at synge med deres vokaler, siger Lorenzo.

Synes I så, at det er fair, I gik videre, hvis dem i den anden gruppe havde et større sangtalent end jer?

- Både og. For ’X Factor’ handler ikke kun om stemmen, men også om din udstråling, og vi tror på, at musik ikke skal lyde perfekt - det skal bare lyde originalt. Samtidigt er det et udviklingsprogram, og Two Harmonies var allerede virkelige gode sangere og al respekt til pigerne, de er virkelig søde, men Kwamie så noget andet i os, siger Charlo.

Lorenzo og Charlo betegner heller ikke længere deres deltagelse i 'X Factor' som en joke.

- Vi kan se, at showet handler om meget mere end bare at synge, men vi kan faktisk godt lide at synge, og vi vil gerne tage det seriøst. Det er en drøm, der er opstået for nylig, men vi kan godt lide oplevelser og at prøve grænser af, så det er ikke længere en joke, siger Lorenzo og Charlo.

Brødrene har da også masser af tanker om fremtiden i musikkens verden.

- Vi har mange planer, og vi vil gerne udgive vores egen musik og holde koncerter og lave et brand ud af Lorenzo og Charlo. Vi tror, vi kan nå langt med at lave vores egen musik, siger de.

Du kan se Lorenzo og Charlo i liveshows fra næste fredag på TV 2 klokken 20.