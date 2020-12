Overrasker: Det lyder helt sindssygt at sige

Lørdag aften blev 'Vild med dans' 2020 afgjort, og Albert Rosin Harson og Jenna Bagge stod tilbage med en flot andenplads lige efter Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen, som løb med sejren.

Til trods for det flotte resultat, og at Jenna Bagge stod i finalen for første gang i sin 'Vild med dans'-karriere, var det dog - noget overraskende - ikke et jublende lykkeligt par, som Ekstra Bladet talte med umiddelbart efter.

- Jeg tror, jeg har det meget blandet. Jeg er meget glad og stolt over, hvor langt vi er kommet. Det havde jeg ikke forventet, lød det fra Albert Harson Rosin, der fortsatte:

- Jeg er dog også sørgmodig over at tænke på, at det blev den sidste dans med Jenna. For det har været fantastisk at danse med Jenna, og det har været en fantastisk rejse at være med i 'Vild med dans', sagde den 18-årige skuespiller videre.

Merete og Thomas vinder 'Vild med dans'

Det er hårdt lige nu

Også Jenna Bagge var fuld af blandede følelser.

- Det er hårdt lige nu. For man skal sige farvel til det hele. Det lyder helt sindssygt at sige, at man ikke er klar til det, for vi har jo været i gang i så mange uger, og man ved, at det kommer, men man bliver alligevel bare meget påvirket, siger hun videre og bliver suppleret af Albet.

- Vi har fået et helt særligt bånd til hinanden. Det er vildt mærkeligt, at vi ikke skal danse sammen. Men vi kommer selvfølgelig til at se hinanden stadig, men det bliver jo ikke det samme, for vi skal ikke danse sammen mere.

Albert og Jenna har gang på gang været bookmakernes underdogs, men klarede sig overraskende hele vejen til finalen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Rørt til tårer

Under lørdagens finale blev Jenna Bagge flere gange rørt til tårer, og det var der en helt særlig grund til, forklarede hun:

- Det er alle de der følelser, der er rigtig store, når man lige står der. Jeg er både mega taknemmelig over, at jeg har fået Albert og denne her oplevelse, siger hun og fortsætter:

- Og så er jeg stolt af, hvor godt han klarede det, og at han også kunne danse alene i dag i showdansen, fordi man jo føler, at det er noget, man har sammen. Det er sindssygt, at han er blevet så god, siger Jenna Bagge.

- Det er mærkeligt

Hun var dog samtidig - ligesom sin partner - også ramt af en tristhed.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det slutter i aften. Det er hårdt at skulle sige farvel, fordi vi har haft det sjovt sammen og hygget os. Så alle følelserne sidder ude på tøjet, siger parret, der for første gang fik 50 point - endda for deres freestyle.

- Det var fuldstændig overvældende. Det er jo ikke fordi, vi er mega vant til at høste ti-taller. Så det var helt vildt fedt. Vi har kæmpet så hårdt, så det var virkelig dejligt at få det forløst, og vi har været overraskede og taknemmelige, hver eneste gang vi er gået videre.

Parret har undervejs i deres deltagelse i 'Vild med dans' skullet svare på mange spørgsmål om deres forhold, og om de nu er sikre på, at de ikke er mere end bare venner.

- Det har været fint nok at skulle svare på det, og jeg forstår også godt, at folk tror det, for vi har en særlig kemi, og vi har noget helt særlig sammen.

Seerne undrer sig: 'Det går bare galt'