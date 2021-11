Overrasker: - Det var en fejl

Skuespiller Eddie Redmayne fortryder at have medvirket i filmen 'The Danish Girl'

I 2015 blev skuespilleren Eddie Redmayne nomineret til en Oscar-statuette for sin rolle som den transkønnede kunstner Lili Elbe i filmen 'The Danish Girl'.

Men på trods af kritikerrosen, så er det en film, som skuespilleren i dag fortryder at have sagt ja til.

Det skriver New York Post.

- Nej, jeg ville ikke lave den nu. Jeg lavede den film med de bedste intentioner, men jeg synes, at det var en fejl, fortæller den 39-årige skuespiller til The Sunday Times.

Filmen, der er baseret på en sand historie om en af de første mennesker i historien til at gennemgå kønsskifteoperation, modtog efterfølgende kritik fra LGBTQ-samfundet, der mente, at hovedrollen burde været gået til en transperson.

Eddie Redmayne spillede rollen som den danske kunster Lili Elbe, der som en af de første i historien gennemgik kønsskifteoperation. Foto: FAMEFLYNET UK © 2014

Da filmen i sin tid blev udgivet forsvarede skuespilleren dog sin medvirken, da han mente, at man som skuespiller burde være i stand til at spille en hvilken som helst rolle, hvis det blev gjort med en vis form for integritet og ansvar.

Men seks år efter har Eddie Redmayne skiftet mening.

- Den større diskussion omkring frustrationer vedrørende casting er på grund af, at mange mennesker ikke har en plads ved bordet. Der bliver nødt til at være en udligning, ellers vil vi fortsættte med at have disse debatter, forklarede han til mediet.