Overrasker: 'Dyr pige' med i 'Robinson Ekspeditionen'

Det hårdeste

- Hvad har så været det hårdeste ved at skulle være med i 'Robinson Ekspeditionen'?

- Jeg tror, at jeg er rimelig omstillingsparat. Jeg har ikke altid levet det her luksusliv, som jeg elsker, for jeg kommer ikke fra et luksusliv, så på den måde har det ikke været så svært for mig at smide alt det her luksus væk, siger hun og fortsætter:

- Men det, der har været hårdt, er at sidde og ikke vide, hvad klokken er, og hvad der skal ske, og ikke have noget mad. Jeg er jo vant til, at der sker rigtig meget, så det har været svært og sindssygt pres til tider.