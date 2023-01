Overrasker før rejseprogrampremiere: - Jeg hader at rejse

Peter Ingemann er ikke meget for at fragte sig fra A til B, når han skal udenlands. Især lufthavne hænger ham langt ud af halsen, men Ulla Terkelsen - makkeren i et nyt TV 2-koncept, der vises første gang i aften - er dybt uenig

- Jeg hader egentlig at rejse.

Den noget paradoksale udtalelse kommer fra tv-charmetrolden Peter Ingemann, som efter at have fremvist huse på tv i en lang årrække ellers har gjort det til sin metier i nyere tid at rejse rundt udenlands i seernes tjeneste.

Paradoksalt? Ja. Men det, værten i virkeligheden mener, er dog, at han hader turen ud og hjem,

Transporten. Transitten. Den ofte lange tur fra det ene land til det andet. Den gabende kedsommelige ventetid. De, ifølge ham, mange ucharmerende lufthavne, hvor tiden spildes.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Når først Peter Ingemann ER ankommet til sin destination, er alt superlækkert. Men turen derhen, bl.a. i lufthavne, kan han ikke lide. Ulla Terkelsen kunne ikke være mere uenig. Foto: Jeppe Melchiorsen/Nordisk Film/TV 2

Det fortæller 49-årige Ingemann til Ekstra Bladet, som har talt med ham og makkeren Ulla Terkelsen, der i en række nye 'rejseprogrammer med perspektiv' sammen rejser rundt i EU-lande i programserien 'Ulla & Ingemann ordner Europa'.

Årsagen er, at det i år er 50 år siden, at Danmark indtrådte i det, der dengang hed EF.

Annonce:

- Jeg føler mig meget priviligeret over at komme ud at møde mennesker og kulturer, men jeg hader egentlig at rejse, siger Ingemann.

Ulla Terkelsen, 78, kigger forundret på ham.

- Ja, jeg har valgt et underligt arbejde. Men jeg talte engang med en astronaut. Han sagde: 'I belong up there. Jeg elsker at lave det, der foregår på den internationale rumstation, men jeg hader at komme dertil - jeg hader rejsen'.

Ingemann er således helt enig i astronautens filosofi om, at opholdet er federe end vejen dertil:

- Jeg har intet imod at flyve. Men jeg HADER lufthavne - jeg hader sikkerhedstjek. Jeg synes også, det er lidt 'nusset' altid og sådan noget, siger Peter Ingemann.

Ulla Terkelsen elsker derimod lufthavne og det, der foregår der. Se hendes sjove modsvar i videoen i toppen af artiklen.

Programmet 'Ulla & Ingemann ordner Europa' har premiere i aften klokken 20 på TV 2, og afsnit 1 ligger allerede nu på TV 2 Play.