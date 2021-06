Overrasker: Gør comeback

Fans af DR's juleklassiker 'Nissebanden' kan åbne en tidlig julegave i år, som de formentlig ikke havde regnet med.

Skaberen af universet, Flemming Jensen, har nemlig kreeret forestillingen 'Nissebanden - i julemandens land', som får premiere 21. november i Teltet på Bakken og spiller frem til 19. december.

Det annoncerer forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Og det er ikke den eneste julegave i den varme sommerhede.

For flere af de oprindelige nisser gør nemlig comeback i 2021-udgaven.

Flemming Jensen går således selv på scenen i 'Nissebanden - i julemandens land'. Dog ikke som grødnissen Lunte, fordi han med egne ord er blevet for tyk, men derimod som Fiffig-Jørgensen.

En rolle, som tidligere er blevet spillet af Christoffer Bro.

Rollen som Lunte er i stedet overladt til 44-årige Kim Hammelsvang, som især har slået sine folder i Det Ny Teaters mange musicals.

Flemming Jensen står bag 'Nissebanden'. Her ses han i rollen som grødnissen Lunte over for ungnissen Pil i skikkelse af Kirsten Lehfeldt. (Arkivfoto) Foto: Mini Wolff/Ritzau Scanpix

Fru Fiffig-Jørgensen skal spilles af Pia Rosenbaum, som tidligere har gjort sig som komfurnissen Sugar.

Ann Hjort gør også comeback, men i en ny rolle som bibliotekar.

I stedet spiller det unge stjernefrø Anna Heerulff Ann Hjorts oprindelige rolle som Puk.

Kræmmernissen Gemyse vender også tilbage i 'Nissebanden - i julemandens land'.

Oprindelig blev hun spillet af Kirsten Peuliche, hvis datter Sofie Pallesen nu overtager rollen.

Nye ansigter

Der kommer også helt nye ansigter ind i universet. Peter Gilsfort skal spille hr. Mortensen, mens Thomas Mørk ifører sig skibsnissen Skippers hue.

'Nissebanden - i julemandens land' handler om Puk, som bor i Holme-Olstrup.

Hendes far, fornøje-Frederik, er vild med at tjene penge. Men Puk er mere vild med bøger - specielt dem, som handler om nisser. Og i år er der virkelig brug for nisser i Holme-Olstrup, lyder det om handlingen.

Flemming Jensen skal nu spille Fiffig-Jørgensen. Han er ellers kendt som grødnissen Lunte, som i "Nissebanden - i julemandens land" skal spilles af Kim Hammelsvang. (Arkivfoto) Foto: Simon Læssøe/Ritzau Scanpix

Julestemningen og juleglæden er nemlig væk. Men heldigvis kommer Nissebanden hende til undsætning, og sammen tager de på en farefuld færd til julemandens land for at redde julen, lyder det.

'Nissebanden - i julemandens land' spiller i Teltet på Bakken fra 21. november og frem til den 19. december.

Og det bliver det fjerde kapital i fortællingen om 'Nissebanden'.

Den allerførste julekalender blev sendt på DR i december 1984.

I 1989 kom 'Nissebanden i Grønland', og i 2003 fik 'Nissernes Ø' premiere.