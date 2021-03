Overrasker i DR-program: - Jeg er klart en bypige

Når DR endnu en gang blænder op for det populære program 'Alene i vildmarken', er deltagerne knap så alene, som de plejer at være.

I den femte sæson, som får premiere torsdag aften, er deltagerne nemlig sendt afsted ud i den norske vildmark to og to.

Denne ændring i formatet var da også helt afgørende for, at 28-årige Danielle Gregory tog beslutningen om at pakke rygsækken og tage afsted, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er klart en bypige, så der er mange af mine venner og min familie, som har været overraskede over, at jeg skal være med, siger hun.

Med sig har Danielle dog sin kæreste, Patrick Bates, 32, der med en fortid som dykker i det amerikanske militær og en opvækst med vandreture i den canadiske natur har lidt bedre styr på vildmarksfærdighederne.

Patrick og Danielle bor sammen på Amager, men Patrick er oprindeligt fra New York. Foto: DR

- Inden vi mødte hinanden, havde jeg aldrig været afsted - camping for mig var med campingvogn og bad og toiletfaciliteter, griner Danielle, og Patrick supplerer:

- Så vi har brugt meget tid på at forberede os og tage ud i skoven, øve forskellige knob, lave sheltere, lave ild med tændstål og sådan noget. Det har været vigtigt for mig at sørge for, at hun også kunne klare sig alene et par dage, hvis det kom dertil.

Forskellige styrker

Det har dog alligevel været en stor hjælp for Patrick at have Danielle med sig, fortæller han.

- Jeg har det med at overtænke tingene og planlægge lidt for meget, så Danielle har kunnet hjælpe mig med at træffe beslutninger, siger han.

Til daglig bor de to sammen på Amager, og det, mener Danielle, har også været en styrke.

- Vi kender hinanden virkelig godt, og vi kan sige alt til hinanden. Jeg føler mig hundrede procent tryg med Patrick, siger hun.

Hvordan det går Danielle og Patrick og de andre deltagere i 'Alene i vildmarken' kan du følge torsdag på DR og på DRTV.