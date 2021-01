Overrasker: 'Klovn' vender tilbage

Hvis du er af de mange danskere, der fan af komedieserien 'Klovn' med Casper Christensen og Frank Hvam, så er der godt nyt.

'Klovn' vender nemlig tilbage med endnu en sæson.

Det bekræfter TV2 i en pressemeddelelse.

Rygterne om, at 'Klovn' ville vende tilbage, har længe svirret, men nu er det altså en realitet, at serien vender tilbage med nye afsnit.

Den nye sæson af serien bliver den ottende i rækken, og der kommer til at være otte afsnit, som alle er blevet instrueret af Casper Christensen.

Seriens bagmænd, Casper Christensen og Frank Hvam, havde ellers meldt ud, at de med filmen 'Klovn - The Final' i 2020 havde lagt universet bag sig og lukket døren, men nu har de altså ombestemt sig.

- Det handler om to ting. For det første har vi det utroligt sjovt, når vi laver 'Klovn', og for det andet var det så uforløst at lukke universet ned, da filmen blev taget af sidste forår, siger Casper Christensen.

Sidste år kørte filmen 'Klovn - The Final' i de danske biografer. Foto: Per Arnesen

Filmen fik aldrig lov at leve sit liv fuldt ud i biografsalene, da coronaepidemien lukkede de danske biografer i marts 2020.

- Egentlig meldte vi kun ud, at det var den sidste film. Med en sæson otte er vi også stille og roligt gået i gang med at lukke serieuniverset. Vi satser på at gøre det med manér, lyder det fra Frank Hvam.

Vi er blevet ældre

Ifølge makkerparret har de allerede en overskrift på plads til den nye serie, men hvad den bliver må vi vente lidt endnu med at få svar på.

- Det bliver en god blanding af skavanker og eventyr, siger Frank Hvam, og det er Casper Christensen, der selv instruerer den nye sæson, enig i:

- Den kunne være seniorliv. Ha ha nej, vi har ikke en overskrift klar til den nye sæson, men det er klart, at det nok vil afspejle sig, at vi er blevet ældre, siger han.

Hvis du er fan af klovn, kan du snart se frem til meget mere. Foto: Per Arnesen/TV 2

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Casper Christensen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

De nye afsnit af 'Klovn' vil få premiere på TV2 Play til sommer.

