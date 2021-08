Overrasker med forbløffende lighed

Den amerikanske skuespiller Kristen Stewart skal portrættere den britiske prinsesse Diana i den ny film 'Spencer', for hvilken traileren netop er udkommet.

Netop den tidligere 'Twillight'-stjerne Kristen Stewart overrasker fans og er i den grad løbet med al opmærksomheden, efter traileren kom torsdag.

Ikke mindst er den 31-årige skuespillerinde ikke til at genkende med sine korte blonde lokker.

Men opmærksomheden skyldes i lige så høj grad, at fans allerede er ved at falde i svime over, hvor meget hun lyder som og ligner den afdøde prinsesse. For selvom Kristen Stewart kun siger to ord i traileren, så rammer hun efter flere fans vurdering, den britiske accent helt perfekt.

Filmen, som den chilenske instruktør Pablo Larraín står bag, får premiere på Filmfestivalen i Venedig, der løber af stablen fra 1. september og ti dage frem.

Det skriver The Guardian.

Kristen Stewart slog igennem i rollen som Bella i 'Twillight'-sagaen. Foto: Ritzau Scanpix

Omdrejningspunktet for den kommende film er den skæbnesvangre weekend i december 1991, hvor ægteskabet mellem den britiske prins Charles og prinsesse Diana er gået fuldstændig skævt, og rygter om elskerinder og elskere svirrer, men parret er langt fra skilt, og derfor må Diana forsøge at opretholde en facade op til jul.

Det gennemfører hun ikke, og derfor vælger hun at forlade sin ægtemand og dermed også det britiske kongehus.

Filmens navn 'Spencer' henviser til prinsesse Dianas pigenavn. Hun blev født med navnet Diana Frances Spencer i en meget fin engelsk familie, som i flere generationer havde stået det britiske kongehus nært.

Hovedrolleindehaveren selv har tidligere udtalt, at hun havde stor medfølelse med prinsessen og hendes liv.

- Det er svært at lade være med at prøve at 'beskytte' hende. (...) Hun var så ung.. Alle menneskers perspektiv er forskellige, og man kan på ingen måde gøre alting rigtigt', lød det tilbage i november 2020 i Jimmy Kimmel Live.