Overrasker: Pludselig var han der

Det var en noget slukøret Nukâka Coster-Waldau, der til semifinalen i 'Vild med dans' fortalte Ekstra Bladet, at det var en smule ærgerligt, at hendes mand, Nikolaj Coster-Waldau, ikke ville være der til at se hende i finalen og dermed ikke kom til at se hende live overhovedet grundet de nye coronarestriktioner.

- Nu må han ikke komme (på grund af corona, red.). Det er sgu da ærgerligt, og det er jeg ked af, men det er jo efterhånden en joke, at jeg bliver ved med at sige, at han kommer i finalen, og nu må han ikke, fortalte hun.

Nukâka og Silas endte på en tredjeplads ved dette års 'Vild med dans'. Foto: Ritzau/Scanpix

Får det bedste ud af det

Det lader dog til, at Nikolaj Coster-Waldau alligevel har fået det bedste ud af omstændighederne og har set med fra sidelinjen, da Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst dansede sig til en flot tredjeplads.

I anledning af finalen har Jakob Fauerby, der sidste år vandt 'Vild med dans' med Silas Holst, nemlig stjålet Nukâkas celebre mand.

Det viser han i en video, han har uploadet på Instagram.

'Hej med jer. Jeg skulle have været på et rigtig fedt job i aften, men det er desværre blevet aflyst, så jeg er bare hjemme og skal se 'Vild med dans'. Og der er rigtig mange af jer, der har spurgt, om jeg er vred på Nukâka, fordi hun har stjålet min dansemand', lyder det indledningsvist fra Jakob i videoen.

Pludselig kan man se Nikolaj Coster-Waldau træde frem med en lyserød drink.

'Det var kun én isterning, ikke?', spørger han, inden han kysser Jakob på kinden.

'Og nej, det er jeg ikke', lyder det kækt fra Jakob, inden videoen afsluttes.

Til Ekstra Bladet fortæller Jakob Fauerby, hvordan den skønne video kom i stand.

- Jamen, jeg har jo lavet en video hver fredag om, hvordan jeg sleeeeet ikke er misundelig over, at Nukâka har stjålet min dansemand, og så vidste jeg jo, at Nikolaj ville være hjemme, så jeg havde planlagt, at det var sådan her, den skulle afsluttes, siger han med et grin.

Jakob er tætte venner med både Nukâka og Nikolaj, så det var ingen sag at få en aftale i stand med den verdenskendte skuespiller, der blandt andet er kendt fra 'Game of Thrones'.

Dog var der en smule tidspres, da Fauerby også skulle være i studiet under finalen for at overrække trofæet til dette års vinder.

- Videoen er jo ikke optaget hos mig. Jeg havde noget, jeg skulle med Dansk Skuespillerforbund, og så ræsede jeg op til Nordsjælland, hvor jeg fik en kop kaffe og et glas rosé med Nikolaj, inden min mand kørte mig ind til studiet, fortæller han.

Og Fauerby er sikker på, at Nikolaj Coster-Waldau synes, det var en god oplevelse at lave videoen.

- Vi grinte da i hvert fald meget, da vi optog den, lyder det fra sidste års vinder af 'Vild med dans'.

Videoen har da også skabt glæde og en lang række reaktioner fra Fauerbys følgere.

'Verdensklasse og godt valg af selskab. Glædelig jul og god aften i to', skriver tv-vært Hans Pilgaard

'Jeg er vild med dig', skriver en anden.

'Det er GENIALT det der', lyder det fra en tredje.

Silas Holst og Nukâka Coster-Waldau fortalte tidligere på sæsonen om at modtage hadefulde beskeder.

Ærgerligt for dem

Til Ekstra Bladet fortalte Nukâka efter dansen, at husbonden fulgte med i hele programmet hjemmefra.

- Nikolaj følger med derhjemmefra og er meget stolt. Det er selvfølgelig ærgerligt, at han ikke kunne være her, men de er alle glade og stolte, lød det.

Det blev dog ikke til en sejr for Nukâka og Silas, men en flot tredjeplads. Jenna og Albert fik andenpladsen, mens Merete og Thomas blev sæsonens vindere.

Det blev ikke til en plads i studiet, men Nikolaj ligner bestemt en, der hyggede sig under finalen ved 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

