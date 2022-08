Overrasker: Sammen igen efter 30 år

Vi kender primært Casper Christensen som den vilde playboy i 'Klovn'. Men gennem de seneste år har CC gennemgået en transformation, så han i dag både er veganer og kristen.

I øjeblikket er han aktuel på TV 2 Play med 'Klovn', men nu kan danskerne snart se frem til at se ham helt som sig selv.

I en række nye programmer kommer seerne endnu tættere på tv-stjernen, når han i selskab med Mikael Bertelsen rejser til Portugal for at interviewe en ny kendt person i hvert program.

'Det store spørgsmål' er titlen på programmet. Viaplay kalder det i pressemeddelelsen et 'dokumentaristisk interview-eksperiment'.

'Særlige gæster fra både Danmark og udland er udplukket til en ærlig og dyb samtale, hvor vi får et helt særligt indblik i både gæster og Casper Christensen, når det kommer til livets store spørgsmål.'

Gammelt venskab

De to herrer har tidligere arbejdet sammen for tredive år siden, hvor de lavede et radioprogram på Danmarks Radio.

Mikael Bertelsen skriver på sin Facebook-profil om deres gamle samarbejde, og at det har været en af årsagerne til, at de laver det nye program.

'Lige siden har vi gennem årene - når vi en sjælden gang mødtes tilfældigt - talt om, at vi en dag burde genoptage det gode samarbejde,'

'Det sker nu i en række TV-programmer, der bliver optaget i Portugal og sendt på Viaplay til november,' skriver han.

Hvilken rolle Bertelsen har i det nye program er lidt uvist - i traileren virker det til, at han er en slags mægler mellem CC og gæsten. Foto: Linda Johansen.

Ukendte kendte

Da Ekstra Bladet spørger Viaplay, hvilke kendte der gør Christensen og Bertelsen selskab, vil de ikke afsløre noget. Men de fortæller, at vi er helt oppe på den store klinge, og der kommer også internationale kendte.

I traileren kan man se et brev, hvorpå der står 'Helle', men hvilken Helle der er tale om, kan vi kun gisne om. Det kunne jo eksempelvis være den tidligere statsminister Helle Thorning.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Casper Christensen.