Overrasker: Scorer stort job

Når TV 2 Zulu 29. april blænder op for en ny omgang Zulu Awards fra K.B. Hallen, bliver det for første gang med popstjernen Christopher som vært.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Tjansen som vært ved den populære prisuddeling glæder Christopher sig meget til, selvom det er nyt for ham at træde ind i værtsrollen.

- Zulu Awards er en af årets allerstørste musikfester, og jeg glæder mig sindssygt meget til at samle alle derude til en ustyrlig aften, som jeg vist godt kan love, at det bliver, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Jeg skal være vært alene for første gang, og tanken om det giver mig sommerfugle i maven, men heldigvis skal jeg jo ikke være alene på scenen! Vi skal gense og hylde en masse fantastiske artister i alverdens genrer, og her fra min nye farboble-tilværelse tør jeg godt sige, at den skal have fuld gas i K.B. Hallen, lyder det videre.

Christopher er netop blevet far og er samtidig aktuel med albummet 'My Blood'. Foto: Petra Kleis/Free

Sidste show med publikum

Sidste år blev Zulu Awards det helt store punktum, inden Mette Frederiksen lukkede Danmark ned på grund af corona, og i år kan Zulu Awards igen blive den helt store fest, der skyder foråret og en ny genåbning i gang, lyder det fra TV 2.

- Zulu Awards skal igen samle os alle om en fest med fantastiske optrædener, uforudsigelige indslag og en kæmpe hyldest til alle vores nominerede. Vi skal skeje ud i fællesskab med Christopher i førertrøjen, og seerne har god grund til at glæde sig, siger TV 2 Zulus redaktør Asger Schønheyder.

Der vil dog heller ikke være publikum til dette års Zulu Awards. Men det hyler ikke Christopher ud af den. Han er nemlig overbevist om, at det stadig bliver en stor fest.

- Det fantastiske ved Zulu Awards er jo, at det er folket, der bestemmer. Det er netop dem, vi som artister sætter kæmpestor pris på. Det er folket, der giver vores værker betydning, og derfor er Zulu Awards en fest for os alle, siger årets vært, Christopher.

Sidste år slog Zulu Awards seerrekord, efter en nøgen Ibi Støvring indtog scenen og derfra opfordrede til, at alle skal elske deres kroppe, uanset hvordan de ser ud.

Zulu Awards 2021 optages i K.B. Hallen torsdag 29. april og sendes på TV 2 Play og TV 2 Zulu søndag 2. maj.

