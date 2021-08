Overrasker: Springer ud som instruktør

For en håndfuld år siden - vi skal fem-seks år tilbage - så Nicolaj Kopernikus en speciel sten i sin fars vindueskarm.

Han spurgte faren, hvad det var for en. Først verfede han spørgsmålet væk. Men han indvilgede til sidst i at fortælle om stenen.

Nu har Nicolaj Kopernikus filmatiseret fortællingen, og den er blevet til kortfilmen 'Stenofonen', som kan ses på Odense International Film Festival, der løber af stablen fra den 30. august til 5. september.

- Min far døde desværre for to år siden, og han var lidt af en original, fortæller Nicolaj Kopernikus.

- Han har lavet mange originale ting i sit liv, og jeg synes, det er en skam, at de ikke er kommet frem. Så filmen er på en måde en hyldest til ham

'Stenofonen' er et kæmpe passionsprojekt for Nicolaj Kopernikus.

Han er uddannet skuespiller fra Odense Teater i 1994 og fik sit gennembrud tre år senere i det prisbelønnede drama 'Let's Get Lost'.

Siden har den 54-årige skuespiller udmærket sig i 'Bænken', Klassefesten-trilogien og i den første sæson af DR-thrilleren 'Forbrydelsen'.

Nicolaj Kopernikus' søn, Louis, spiller hovedrollen i "Stenofonen". - Jeg synes, det er sjovt, at man kan opleve flere dimensioner i sine relationer, fortæller den stolte instruktør. (Arkivfoto) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Taget sin egen frihed

'Stenofonen' er hans instruktørdebut. Den tager afsæt i farens fortælling og skildrer den dag, han opfandt det specielle instrument stenofonen.

En stenofon er en oktav - en rækkefølge af toner som dem, man ser på et klaver for eksempel - bestående af sten. Som et klokkespil skabt i og af naturen.

I filmen nægter faren - Nicolaj Kopernikus' farfar - sin søn - Nicolaj Kopernikus' far - at spille violin, og som en trøst og udledning af sin musikalske kreativitet opfinder han så stenofonen.

- Jeg har taget min egen frihed til også at flette en far-søn-konflikt ind, fordi jeg tror, at min far ikke rigtigt blev fremkaldt efter sit ønske, fortæller Nicolaj Kopernikus.

- Filmen fortæller historien om, at hvis man får sat sig selv lidt fri fra behovet for anerkendelse - navnlig fra sine forældre - så kan man blive ved at bevare den barnlige musikalitet og kreativitet.

Ikke en krone

Nicolaj Kopernikus har stort set ikke haft en krone at lave filmen for og trak på sine kontakter både bag og foran kameraet.

På rollelisten finder man Lars Ranthe, Joachim Fjelstrup, Patricia Schumann, Caspar Phillipson og ikke mindst Jesper Christensen, som spiller Nicolaj Kopernikus' far i nutiden.

- Havde min far levet, havde jeg måske spurgt ham, om han ville spille sig selv, siger Nicolaj Kopernikus.

- Men når jeg ikke kan det, kan man næsten ikke få en bedre erstatning end Jesper, som faktisk har mødt min far, fortæller Nicolaj Kopernikus, hvis venskab med Jesper Christensen går mere end 20 år tilbage, efter at de spillede over for hinanden i det prisbelønnede drama 'Bænken'.

Nicolaj Kopernikus nåede at fortælle sin far, at han drømte om at lave en kortfilm, men desværre ikke, at det blev historien om stenofonen.

- Jeg tror, min far ville have syntes, at det var en umådelig dårlig idé. Det var egentlig ret typisk for ham, siger han og uddyber:

- Det tog han lidt med sig, fordi han måske selv mærkede som barn, at når han kom med en idé til sin far, blev han tit mødt med: 'Ej, det synes jeg ikke, vi skal bruge kræfter på'.