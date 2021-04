Overrasket: - Det er helt vanvittigt

Solveig sang sig fredag aften direkte videre til 'X Factor'-finalen, og hun kan nu glæde sig til, at hun endnu en gang får lov til at stå på scenen og synge for Danmark.

Ude som den første: - Jeg er taberen

Da Ekstra Bladet efter fredagens semifinale taler med Solveig, lægger hun ikke skjul på, at hun er meget overrasket over at være endt i finalen.

- Da jeg kom i liveshows, så vidste jeg godt, at tre af os ville ende i finalen, men jeg havde da aldrig tænkt, at det ville være mig, fortæller Solveig med et grin.

Der er især en ting, Solveig glæder sig over efter at være kommet i finalen.

- Når jeg tænker på, at jeg er i finalen, så er det vanvittigt, men det er jo ikke det, det handler om - det handler om, at jeg har flere optrædener, fortæller Solveig, der virkelig elsker at stå på scenen.

- Kan folk ikke lide mig?

Farvel

Solveig er blevet meget tæt med de andre deltagere i løbet af de forrige liveshows.

Især er hende og Lucca blevet tætte veninder, og de to har flere gange omtalt hinanden som bedste veninder.

Derfor var det også et stort chok for Solveig at skulle se Lucca ryge ud af årets 'X Factor'.

- Jeg forstår ikke, hvorfor jeg kom i finalen i forhold til hende. Jeg forstår det ikke. Men de ændrer jo ikke vores forhold, siger Solveig, der glæder sig til, at Lucca kommer til at være med som tilskuer til finalen.

Bryder sammen: - Jeg kan ikke leve uden dem

Store roser

Hele vejen igennem programmet har Solveig fået stor ros af de tre dommere, og i fredagens program sagde Martin Jensen, at han så Solveig som vinder af programmet. En ros, som Solveig er meget beæret over.

- Det er jo ikke bare en sang, han skal vurdere - det er jo mig, og det er mega rart, at han kan lide det, jeg står for.

Alligevel understreger Solveig, at dommernes ros eller ris i bund og grund ikke er så vigtigt for hende.

- Jeg synger ikke, fordi dommerne skal kunne lide det, men det er rart, når de gør, siger hun og fortsætter.

- Det er vigtigt for mig, at de anerkender det arbejde, jeg laver, men det er ikke så vigtigt, om de kan lide det eller ej, for hver har sin smag, fortæller Solveig, der nu kan glæde sig til, at hun i næste uge skal synge i finalen sammen med Nikoline og Simon & Marcus.

Ekstra Bladets anmelder revser Lise Rønne - læs hvorfor her (+)