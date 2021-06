Overrasket: - Hvad fanden sker der?

Jaffer, der er den nye dreng i klassen i 'Bachelor', er overrasket over, at Casper overvejede at rejse hjem

Det kom som noget af en overraskelse for bejlerne i 'Bachelor', da der i sidste uge tjekkede en helt ny fyr ind i realityprogrammet på TV 2.

Dermed blev kampen om kvindernes opmærksomhed intensiveret, da bacheloren Casper fik selskab af endnu en bachelor i form af 31-årige Jaffer, som flere måske vil kende fra 'Robinson Ekspeditionen', som han medvirkede i i 2019.

Selvom Casper på tv tilsyneladende tog nyheden om en ny fyr med overraskende ophøjet ro og blandt andet sagde til kvinderne, at han synes, det var 'helt cool', var virkeligheden dog en anden.

Siden har Casper nemlig fortalt til Ekstra Bladet, at han overvejede at rejse hjem i kølvandet på overraskelsen, fordi han var utilfreds med TV 2's beslutning.

At Casper ikke var ærlig fra start, ærgrer Jaffer, som Ekstra Bladet mødte på den røde løber til Reality Awards.

- Jeg synes, det er tabt i programmet, at han har haft det sådan. Han skulle have været ærlig og sagt, at det er 'megafint, jeg skal nok tage det, men det er ikke fair'. Kom ud med det, for det var jo næsten den reaktion, pigerne gerne ville have. Det synes jeg skulle have kommet ud tidligere end nu, hvor det er meget overraskende, sagde han til Ekstra Bladet.

Kvinderne blev glade, da de så Jaffer. Foto: Lotte Lemche / TV 2

Taler sammen

På den røde løber fortalte Jaffer videre, at han og Casper har talt sammen flere gange, og at der intet ondt blod er imellem dem.

- Jeg har talt med ham mange gange, og jeg har ikke kunnet mærke det, sagde han og fortsatte:

- Det kom som en overraskelse for alle. Så efter vi kom hjem, tænkte jeg: 'Hvad fanden sker der?'. Jeg synes bare, han skulle have sagt det, som det var, og have givet den gas. Jeg tror da også selv, jeg havde været forbavset, hvis der pludselig kom en ny ind. Men han tog det megapænt over for mig, og han tog imod mig med åbne arme. Derfor tager jeg det heller ikke så tungt.

Det skaber stor glæde hos kvinderne, da Jaffer tjekker ind. Foto: Foto: Lotte Lemche / TV 2

Glad for egen deltagelse

Selv var Jaffer ovenud tilfreds med at tjekke ind i programmet, som han beskriver som en rigtig 'god oplevelse'.

- Det har været sjovt at se med på sidelinjen. Men også dejligt at det endelig er blevet offentliggjort, at jeg er med, for nu har jeg gået med hemmeligheden i så lang tid. Jeg er megaglad, sagde han med et grin.

Den 31-årige bachelor kunne dog ikke give mere end et smørret smil, da snakken fandt på, om han har fundet kærligheden efter sin medvirken i programmet.

- Det må man jo se i programmet, om jeg har, sagde han hemmelighedsfuldt.

Casper tog tilsyneladende nyheden pænt, men inderst inde havde han det helt anderledes. Foto: Lotte Lemche/TV2

