Overrasket 'X Factor'-dommer: Er du seriøs?

Der er store armbevægelser hos den nye 'X Factor'-dommer, Martin Jensen, der allerede har proklameret, at han går efter at skabe noget, der kan få en karriere efter programmet. Samtidig ser han sig selv og sine sangere som favoritter.

Men det er han ret alene om.

Ser man hos bookmakerne, er det nedslående nyt for den verdenskendte dj. Hos Bet365 lyder spådommen før første liveshow, at Martin Jensen er løbet tør for deltagere efter fire elimineringer. Og kigger man hos Danske Spil, er han den dommer med dårligst chance for at tage sejren, hvor Oh Land og hendes unge solister vurderes som favoritter.

Martin Jensen er tydeligt paf, da Ekstra Bladet fortæller ham om oddsene.

- Er jeg i bunden?!! udbryder han tydeligt overrasket, inden han sunder sig.

- Jamen, nice. Jeg tænker 'nice'. Så kan vi da kun komme ud og imponere. Det er jo positivt, så er der ikke pres på mine deltagere, hvis de allerede ses ude.

Martin Jensens deltagere over 23 år: Vilson, Dan og Hiba. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Håner Oh Land

Martin Jensen, der har fået solisterne over 23 år, mener dog, at man skal tage bookmakernes vurdering med et gran salt, da de tilsyneladende har glemt, hvordan det er gået de tidligere år.

- Det kan godt være, at bookmakerne skulle kigge på nogle tidligere stats over, hvad der er sket i 'X Factor', når man har sat Nanna (Oh Land, red.) på øverste post til at vinde showet. Men fred være med det, siger han med et venligt grin og en henvisning til, at Oh Land endnu ikke har oplevet at have en deltager med til finaleshowet.

Blachman i chok: - Det er jo sindssygt

De dårlige odds ændrer ikke på, at Martin Jensen går ind til første liveshow med selvtilliden i top.

- Personligt håber jeg at se alle tre stå med mig i finalen. Man kan spille et spil, men come on. Vi har de tre bedste sangere, de tre bedste performere, og vi er dem med mest erfaring. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle gå galt. Det skal være, hvis mine ambitioner bliver for høje med den træning, de får tilbudt, siger han.

Urimeligt pres Martin Jensen har skyhøje ambitioner i 'X Factor', og det har hans deltagere fået at mærke. - Jeg har lagt et ekstremt stort pres på mig selv for, at det her skal lykkes, og måske også et lidt urimeligt pres på mine kære deltagere i forhold til mine ambitioner for, hvad der kan lade sig gøre på to måneder. - Nu har jeg spillet i 15 år, og det prøver jeg at lære dem på to måneder. Man kan godt høre det, ik? Det er i realiteten umuligt, men jeg har prøvet at give så meget, jeg kan, og så håber jeg, at pisset ruller, når klokken slår 20 fredag aften, siger Martin Jensen. Han sammenligner det intense forløb, hans deltagere er igennem med, hvis man forsøger at uddanne sig til mekaniker på 45 dage. - Det kan man jo ikke, konstaterer han. - Hvad er det dog, du har prøvet at lære dem, hvad har de været igennem? - Det har været tæt på 12 timer om dagen. Det bliver du nødt til, for du er nødt til at tage dit erhverv seriøst uanset, hvad du er. Det gør man ikke ved at tage én vokaltræning om dagen. Der arbejder man igennem, og det gør man hver eneste dag. Jeg har fået mange spørgsmål på, hvad det er ham der Martin Jensen kan. Det er dét, I får at se på fredag. Vis mere Luk

Favorit-odds Nikoline Steen Kristensen 3,40 Lucca Nordlund4,50 Solveig Lindelof 6,50 The Kubrix 8,50 Simon & Marcus 9,00 Vilson Ferati 10,00 Dan Laursen 12,00 Hiba Chehade 13,00 Neva & Ida 13,00 Kilde: Bet365. Bemærk at odds kan ændre sig løbende.

