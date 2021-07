Overtager ikonisk rolle: Vil ikke være en kopi

Der venter skuespilleren Kim Hammelsvang noget af en opgave i november.

Her skal han nemlig udfylde et par velkendte sokker og ikke mindst huske den store grødske, når han overtager rollen som den lune nisse Lunte, når forestillingen 'Nissebanden - i julemandens land' får premiere i Teltet på Dyrehavsbakken 21. november.

I den meget elskede rolle som den glade og runde nisse er publikum ellers vant til, at det er Flemming Jensen, som serverer risengrøden med smørklat på til resten af gruppen af nisser.

Men ved forestillingen på Bakken har Flemming Jensen givet nissehuen videre, fordi han med egne ord er blevet for gammel og for tyk til rollen.

Og Kim Hammelsvang er bevidst om, at mange danskere føler et særligt forhold til Lunte i skikkelse af Flemming Jensen.

- Jeg er faktisk meget spændt, for alle vil jo sige, at det er Flemming. Og det siger jeg jo også selv, for jeg er jo opvokset med den julekalender. Og det var jo kæmpestort. Så der er forventninger, det ved jeg, medgiver Kim Hammelsvang.

- Tøjet er for mig virkelig med til at få mig ind i rollen som Lunte. Og det er også med til at skabe stemningen blandt os skuespillere i stykket, siger Kim Hammelsvang, der overtager rollen som grødnissen Lunte fra Flemming Jensen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Naturens gang

Spørgsmålet om, hvorvidt det er en god idé at skabe en forestilling i et så allerede velkendt univers, har fyldt hos skuespilleren.

- Netop det har jeg tænkt over. Og jeg er kommet frem til, at andre skuespillere har haft succes med velkendte roller, som ikke var deres til at starte med. Bare tag Hamlet som eksempel, siger han og fortsætter:

- Jeg ser det sådan, at roller går videre efter en årrække, og det er naturens gang. Det kan være om 10-15 år, så spiller jeg den ældre hr. Mortensen, lyder det fra Kim Hammelsvang.

Selvom Flemming Jensen ikke længere medvirker som Lunte, har han ikke helt sluppet rollen, fortæller Kim Hammelsvang. For ham er Flemming Jensen nemlig blevet en slags 'Lunte-påklæderske'.

- Jeg kan mærke allerede nu under prøverne, at han hjælper mig ind i karakteren, siger Kim Hammelsvang og fortæller, at Flemming Jensen har vist ham, hvordan halstørklædet skal sidde korrekt, og hvor langt strømperne skal op.

Men Kim Hammelsvang har også opdaget nye og hidtil ukendte sider af Lunte.

- Jeg synes, at der kan være lidt hyggelig alf over min Lunte. Den vej kunne man godt dreje det lidt over i, spekulerer han.

- Jeg har for eksempel trukket en hårtot frem under huen, og det har Lunte normalt ikke. Så der kommer et twist af alf.

Den 44-årige skuespiller har helt bevidst fravalgt at gennemse de gamle episoder af de oprindelige julekalendere med Flemming Jensen i den ikoniske rolle.

- Min Lunte skal ikke være en kopi, men min egen udgave, understreger han.

Banden i "Nissebanden i Julemandens Land" vil være med andre skuespillere end i de velkendte julekalendere. Thomas Mørk skal spille Skipper, Peter Gilsfort ses som hr. Mortensen, Anna Heerulff som Puk, mens Sofie Pallesen skal spille Gemyse. Kim Hammelsvang medvirker som den joviale grødnisse Lunte. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Gå i en anden retning

Men muligheden for at spille den varme og grødglade nisse giver Kim Hammelsvang helt nye udfoldelsesmuligheder som skuespiller.

For Lunte står i skærende kontrast til de tidligere mere mørke roller, som karrieren hidtil har budt på for Kim Hammelsvang, som især har udfoldet sig i mange af Det Ny Teaters musicals.

- Tit bliver jeg castet til at spille de onde eller lurvede karakterer. Så det er faktisk lidt en anden udfordring for mig med Lunte.

- Men samtidig er det dejligt at kunne bevise, at jeg også kan gå i en anden retning, lyder det fra Kim Hammelsvang.

'Nissebanden - i julemandens land' kan ses fra den 21. november og frem til 19. december.

Den bliver samtidig endnu et fjerde kapitel i fortællingen om 'Nissebanden'.

De tre julekalendere om Nissebanden blev sendt på DR i henholdsvis 1984, 1989 og 2003. De er senere blevet genudsendt på tv-kanalen.