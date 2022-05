Overtager ikonisk rolle

Ncuti Gatwa bliver den første sorte skuespiller til at spille timelorden The Doctor i BBC-serien 'Doctor Who' - den længst kørende science fiction-serie i verden

Serien 'Doctor Who' har kørt mellem 1963 og 1989 samt igen fra 2005 frem til i dag på britiske BBC og regnes for at være legendarisk på de kanter, men den er også ikonisk i mange andre lande verden over.

Den er således i Guiness Book of Records for at være den længst kørende tv-serie i verden i kategorien science-fiction.

Men en serie kan ikke produceres gennem så mange år uden jævnlige udskiftninger på rollelisten.

Tiden er således kommet til, at man skal have ny skuespiller til at besætte den ultimative hovedrolle som timelorden kaldet The Doctor.

Det er en tidsrejsende læge, som egentlig er et rumvæsen, men fremstår som menneske, og som rejser rundt i et fartøj kaldet Tardis, der ligner en slags gammeldags telefonboks forklædt som mini-politistation (en såkaldt Police Box, der var almindelige i Storbritannien i gamle dage), og hjælper civilisationer samt væsner i nød mod skurke og andet rakkerpak.

Lyder det bizart? Det er det såmænd også.

Første sorte hovedrolleindehaver

The Doctor har siden 2017 været spillet af en kvinde - Jodie Whittaker - men hun stopper nu og overlader den ikoniske rolle til Ncuti Gatwa, der bliver den første sorte skuespiller til at portrættere The Doctor.

Den 29-årige Gatwa bliver samtidig den 14. læge i det populære BBC-show, efter at Whittaker i juli sidste år meddelte, at hun ville forlade rollen.

Den skotske skuespiller, der er født i Rwanda, spillede også hovedrollen som Eric Effiong i Netflix' meget populære serie 'Sex Education' om den socialt akavede gymnasieelev Otis (Asa Butterfield) og hans sexterapeut-mor Jean (Gillian Anderson).

I en erklæring på den officielle 'Doctor Who'-hjemmeside siger Ncuti:

'Jeg kan ikke helt finde ordene til at beskrive, hvordan jeg har det. En blanding af at være dybt beæret, mere end begejstret og selvfølgelig en lille smule bange. Denne rolle og dette show betyder så meget for så mange rundt om i verden, inklusive mig selv, og hver enkelt af mine utroligt talentfulde forgængere har håndteret det unikke ansvar og privilegium med den største omhu. Jeg vil gøre mit ypperste for at gøre det samme'.

Vender tibage

I den kommende sæson af 'Doctor Who' vender Russel T Davies tilbage som showrunner - et miks af titlen hovedforfatter og producent - ligesom han var det fra 2005 til 2009, da serien dengang blev relanceret efter nogle års pause.

Det er noget, der glæder den nye hovedrolleindehaver:

'Russell T Davies er næsten lige så ikonisk som doktoren selv, og at kunne arbejde med ham er en drøm, der går i opfyldelse. Hans forfatterskab er dynamisk, spændende, utroligt intelligent og fyldt med fare', lyder det fra Ncuti Gatwa i erklæringen på hjemmesiden,.