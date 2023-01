Overtager radiokanal

Radiokanalen Den Uafhængige er kommet ind i folden hos et andet medie, der også bryster sig af at være uafhængige, nemlig Mads Brüggers medie, Frihedsbrevet.

Det oplyser Frihedsbrevet i en pressemeddelelse.

Ifølge meddelelsen skal overtagelsen være officiel fra og med 2. januar 2023 - altså i dag. Det er dog endnu ikke officielt gennemført i CVR-registret.

Det kommer helt konkret til at betyde, at Den Uafhængiges programmer med tiden flyttes over på Frihedsbrevets app, hvorefter den oprindelige app lukkes ned.

Gør fælles sag

I første omgang vil programmerne dog fortsat være at finde på Den Uafhængiges egen app.

- Det ligner jo en helt oplagt idé, at vi slår os sammen og gør fælles sag. Vi er jo begge rundet af en kongstanke om at være et medie, som politikerne ikke kan lukke ned. Det er derfor, vi begge principielt siger nej til mediestøtte og udelukkende vil være i lommen på vores medlemmer, lyder det blandt andet fra chefredaktør hos Frihedsbrevet Mads Brügger.

Frihedsbrevet er dog ikke udelukkende finansieret af medlemmerne. Der er en række pengemænd bag selskabet - heriblandt skattelykongen Denis Viet-Jakobsen, som i slutningen af 2021 flyttede sit ejerskab til skattelyet Luxembourg.