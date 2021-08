Overtager rolle: Hun er den nye

Nicole Ari Parker bliver en del af den populære Newyorker-firkløver i 'And Just Like That...'

Rygterne har længe svirret, om hvad der kommer til at ske i den nye 'And Just Like That...', som er den nye 'Sex and the City'-spin off på HBO Max.

En ting har længe stået klart, og det er, at Kim Cattrall, som spillede den seksuelt frigjorte Samantha Jones i serien, er fortid.

Optagelserne til serien er i gang, og i den forbindelse har Sarah Jessica Parker, som spiller hovedrollen Carrie Bradshaw i serien delt et billede på sin Instagram-profil.

Her løfter hun sløret for, hvem der har indtaget den tomme plads i 'Big Apple'-firkløveren.

Optagelserne er godt i gang til den nye serie. Foto: Ritzau Scanpix

Sarah Jessica Parker skriver: 'Åh, så fine. Jeg vil til hver en tid skråle med på 70'er kærlighedssange sammen med denne trio. Vi ses i morgen, d'damer!'.

Det bliver den amerikanske skuespiller Nicole Ari Parker, som bliver det fjerde medlem af den ellers sammentømret venindegruppe.

Den 50-årige skuespillerinde bliver skrevet ind i serien som Carrie Bradshaws nye bedste veninde, som arbejder som dokumentarskaberen Lisa Todd Wexley i serien. Det skriver The Guardian.

Forklaring lyder

I hitserien 'Sex and the City' følger man de fire new yorker-kvinder Carrie, Samantha, Miranda og Charlotte, men eftersom Samantha ikke er en del af den kommende serie, har produktionen tidligere forklaret det med:

- Venskaber visner, lyder meldingen fra HBO Max' topleder, Casey Bloys, til TV Line.

- Ligesom i virkeligheden kommer og går folk gennem ens liv. Gamle venskaber forgår, og nye kommer til. Jeg synes, at det hele er meget lig de stadier, man kommer igennem i det virkelige liv, forklares det.

Hvad der i virkeligheden har forårsaget bruddet, vides ikke.