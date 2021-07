Overtog fra Søren Ryge: - Man sætter røven i klaskehøjde

Det er ikke ligefrem små sko, som tv-vært Søren Vester har fået til opgave at udfylde på DR's sendeflade.

For efter 30 års programmer har han overtaget den kendte havemand Søren Ryges plads på skærmen med sit program 'Søren Vesters Have'.

Og selvom Søren Vester er helt bevidst om sin forgængers popularitet, er han ikke nervøs for at tage opgaven på sig.

- Det har jeg taget helt oppefra og ned, men man sætter røven i klaskehøjde. Jeg er selv vokset op med Søren Ryge, og jeg har altid gået op i have. På den måde står vi på skuldrene af ham, når vi laver havefjernsyn i dag, siger Søren Vester og fortsætter:

- Alle har jo en referenceramme til Søren Ryge. Jeg har dog ikke nogen berøringsangst, for vi gør tingene på hver vores måde, og for mig har det været en gave at dykke ned i min egen hobby.

I årtier har Søren Ryge sendt liveprogrammer fra sin have på Djursland, men sidste år blev afslutningen for de mange programmer. Energien var ikke den samme som før hos ham, fortalte han. Arkivfoto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Familien ikke med

Søren Vester er ikke uvant med at stå foran kameraet. Han har nemlig været medvært på DR-programmerne 'I hus til halsen' de seneste fem sæsoner.

Tv-værten understreger også, at hans haveprogrammer ikke er en kopi af Søren Ryges.

- Der er måske nogle, som mener, at man ikke skal pille ved arvesølvet. Men det mener jeg heller ikke, at vi har gjort. Vi er kommet med en ny sang, en ny titel og en ny melodi. Men vi synger begge, og det kan være svært at adskille, siger Søren Vester metaforisk.

Han er ikke alene om at lave om på haven nord for Skive. Søren Vester får noget af tiden hjælp af sin hustru, Dorthe Vester, og parrets to sønner, Holger og Sigurd.

Men familien er ikke at finde på skærmen, og det er der en grund til.

- Haveprogrammerne skal ikke handle om vores familieliv og ende med at blive et et realityshow. Det er min kone og jeg enige om.

- Programmerne skal i stedet for handle om at være ude i naturen og bruge den. Så derfor kommer min kone og ungerne ikke til at have bærende roller eller biroller for den sags skyld.

Søren Vester har to sønner med sin hustru, Dorthe Vester. Søren Vester er uddannet designer fra Danmarks Designskole. Han har desuden arbejdet som glaspuster i Aarhus. Stillfoto: Claus Rud/Free

Om seerne også i fremtiden bliver inviteret indenfor i Søren Vesters have, er endnu ikke fastlagt, fortæller han.

- Det er heldigvis ikke mig, der står for den beslutning. Det må vare ved, så længe alle synes, det er sjovt. Både for andre at se på mig, og at jeg selv synes, at det dejligt at lave.

- Og lige nu kan jeg bare sige, at jeg har en fest, siger Søren Vester.

'Søren Vesters have' sendes hver torsdag på DR1 til og med 12. august.

