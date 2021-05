'Overvåget' 24/7: - Det var hårdt

De fleste, der ser med i 'Paradise Hotel', har nok tænkt over, hvordan det egentlig er for deltagerne at være på hotellet med kameraerne, der følger hver eneste bevægelse.

Til Ekstra Bladet fortæller deltageren Jasmin, at hun var rigtig glad for at medvirke i programmet, men at det selvfølgelig var lidt voldsomt at have så meget fokus på sig hele tiden.

- Det var hårdt. Du blev jo overvåget 24 timer i døgnet. Jeg havde den mest sindssygt fede oplevelse med at være med, men det jeg tror, alle ville synes, at det med at blive filmet hele tiden er hårdt for en, fortæller hun.

Ikke den samme frihed

På 'Paradise Hotel' er det sådan, at produktionen planlægger dagen for deltagerne, og de derfor ikke rigtig selv kan bestemme, hvad de har lyst og ikke lyst til at lave på dagen.

- Det er da lidt svært det her med, at man ikke har frihed til at gøre, hvad man vil, og der går da noget tid, inden man vænner sig til, at alt er planlagt, fortæller Jasmin.

Som mange nok kan fornemme, er deltagerne i programmet hele tiden i gang med forskellige interaktioner, og det er sjældent, man får et øjeblik alene.

- Man kan jo ikke bare slappe af, fordi det er også et spil, og det er jo ikke smart at melde sig ud og bare gå ned på sit værelse for sig selv. Men der vil jeg sige, at produktionen er rigtig god, og man kan altid sige, at man gerne vil i sync (interview red.), så kommer man lidt væk, fortæller hun.

Jasmin fortæller ærligt om, hvordan det var at være på hotellet. Foto: Nent Group

Værre og værre

Jo længere man er på hotellet, kan det godt gå ud over ens mentale helbred, fortæller den unge realitystjerne.

- Man skal jo være på hele tiden, og det bliver værre og værre. Specielt, når man taler med en person, der tror, at man er ærlig, men man jo stadig tænker over spillet og hvem, der skal ud som den næste.

Selvom deltagerne presses på det sociale, når de er på hotellet, slår Jasmin fast, at man har det rigtig godt, når man er indsluset på 'Paradise'.

- Altså, der er både masser af mad og drikke. Vi spiste ekstremt meget, og det hele var bare super lækkert. Jeg tror da også, at jeg nåede at tage et par kilo på, siger hun med et grin.

Du kan se 'Paradise Hotel' tirsdag til torsdag på Viaplay og Viafree.