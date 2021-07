Overvejede at tage hjem: Det var slut for mig

Det kom som lidt af et chok for de fleste, da Casper i torsdagens afsnit af TV2-programmet 'Bachelor' ikke gav Sidse en rose.

De to havde få dage forinden været på en romantisk date, og Casper havde til minglingen efterfølgende sagt til Sidse, at det var den bedste date, han havde været på.

Også Sidse selv er i afsnittet overrasket over at blive valgt fra efter de søde ord fra Casper. Det viser sig dog, at hun også selv var i tvivl om, hvorvidt de var et match.

- Efter vores date manglede jeg det sidste for at være overbevist om, at det var mig og ham. Jeg følte, at vi var mere på et venskabeligt plan. At han så fodrede mig med gode ord til minglingen gjorde, at jeg besluttede mig for fortsætte i det. Havde han ikke sagt de ting til mig, havde jeg selv sagt farvel og tak for denne gang, fortæller Sidse.

Der var ingen tvivl om, at både Casper og Sidse havde svært ved at tage afsked. Foto: Lotta Lemche

- Jeg gav det en ekstra chance, efter han havde sagt de søde ord, da jeg ellers virkelig overvejede at tage hjem. Jeg følte, at oplevelsen var slut for mig, og at jeg havde fået det maksimale ud af det. Men jeg var også drønforvirret, fortsætter hun og uddyber:

- Derfor havde jeg også sat pris på, hvis han ikke havde sagt de søde ord, men bare sagt tingene, som de var. Så havde jeg holdt fast i min mavefornemmelse om at tage hjem. Det er jo aldrig sjovt at blive valgt fra, selvom man ikke har følelserne med. Jeg tror dog ærlig talt, Casper var i tvivl om, hvem han skulle vælge.

Casper fældede en tåre, da han skulle sige farvel til Sidse. Foto: Lotta Lemche

Ville ikke blive såret

Sidse nævner flere gange i programmet, at hun har svært ved at give sig selv fuldstændig, når hun ved, at der er en mulighed for, at hun kan blive såret. I sidste ende besluttede hun sig for, at det ikke var det værd.

- Jeg gav ikke mig selv hundrede procent, da det betød mere for mig at gå derfra med oprejst pande uden at blive såret. Derfor kunne jeg ikke investere mere, end hvad jeg gjorde, for ikke at miste mig selv. Og Casper har nok kunnet mærke, at jeg holdt lidt igen, forklarer hun.

Hun fortryder dog ikke, at hun ikke gav mere af sig selv:

- Jeg er rigtig glad for, hvordan det hele er forløbet, og hvordan det sluttede. Så jeg fortryder ikke noget set i bagspejlet. Jeg havde det faktisk også ok med at forlade programmet, da jeg i bund og grund kunne mærke, at jeg ikke havde alle de rigtige følelser med i det, forklarer hun og tilføjer:

- Det har været en megagod oplevelse. Det har været så fedt, og jeg har fået veninder for livet.

