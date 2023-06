Overvejede exit: Derfor rasede han

En nøgle er det, der får bægeret til at flyde over for 'Bachelorette'-bejleren Boris Hiort i aftenens afsnit.

Faktisk bliver han så sur, at han overvejer at forlade TV 2-programmet.

Tidligere i 'Bachelorette' får de to hovedpersoner Mette Sommer og Julie Kriegler tildelt en nøgle, der kan give dem adgang til et hotelværelse, hvis de ønsker at fortsætte en date natten over.

En nøgle, der kun kan bruges en enkelt gang.

Bacheloretten Mette valgte i onsdagens afsnit at benytte sig af sin på bejleren Stig, som får æren af at dele seng med hende.

Og det falder ikke i god jord hos Boris, der har været på flere dates samt kysset med bacheloretten.

Til Ekstra Bladet fortæller bejleren, at der var helt reelle følelser på spil, som var udslagsgivende for hans reaktion.

- Vi var meget vilde med hinanden, og det havde også givet udtryk for off cam. Jeg havde ikke regnet med, at hun ville sove med en anden fyr så hurtigt, og jeg havde virkelig troet, at hun ville bruge en nøgle på mig.

Mette forsøger at understrege over for bejleren, at hun fortsat har interesse i ham. Foto: Lotta Lerche/TV 2

Ingen overreaktion

Boris fortæller yderligere, at det lige så meget var overraskelsen i det, som gjorde det svært for ham at være i følelsen.

- Jeg var virkelig, virkelig overrasket. Og jeg følte mig måske også taget for givet. Det var åbenbart en grænse i mig, at hun allerede brugte sin nøgle på det tidspunkt.

Og den grænse får derfor bejleren til at overveje, om det er det værd for ham at fortsætte jagten på bacheloretten.

- Jeg har ikke lyst til at kæmpe for en, der ikke sætter pris på, hvor langt vi er i det - og ikke tænker mere på mig og bare bruger en nøgle på en anden fyr efter første date. Hvis hun ikke kan se det, så er jeg ikke sikker på, at det er noget for mig, siger han.

- Jeg står hundrede procent ved det, fordi det var ærligt sådan, jeg havde det på det tidspunkt. Folk ser jo ikke, hvordan vi er, og hvordan vi har det, når vi er off cam, og det er jo her, vi reelt bliver vilde med hinanden, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mette Sommer, men i skrivende stund uden held.

Programmet her til aften efterlod en cliffhanger, so om bejleren vælger at forlade programmet, kan du se på TV 2 Play eller TV 2 Echo i næste uges afsnit, hvor roseceremonien vises.