Streamingtjenesten Apple TV+ bugner ikke ligefrem af indhold. Få hele overblikket her - og se hvad der er på vej

Noget af det, der springer i øjnene, når man opretter et abonnement på streamingtjenesten Apple TV+, er, at indholdet er et stort miskmask af originale Apple-produktioner inkluderet i abonnementet samt serier og film, som enten kan købes eller lejes.