På flugt: Fældet af pizza

Efter et år under jorden blev par på flugt fældet af en pizzabestilling. Ny Netflix-serie går tæt på hele den vanvittige historie

Med åbningen af Pure Food and Wine i 2004 blev Sarma Melngailis dronningen af det veganske køkken i New York City hurtigere, end det tager at anrette et rosenkål.

Hun blev en pioner indenfor raw food, og en tidligere manager fortæller om en forrygende forretning, hvor de serverede op mod 200 kuverter på en aften. Der blev omsat for 50 millioner kroner årligt med et overskud på over tre millioner til følge.

Sarma Melngailis til venstre mens smilene stadig var store på Pure Food and Wine. Foto: Netflix

Kendisser som Anne Hathaway, Stevie Wonder og Chelsea Clinton flokkedes til restauranten på Manhattans Irving Place, ikke mere end et grillet knoldselleri-kast fra Union Square.

Alec Baldwin var også blandt stamkunderne og blev gode venner med Sarma Melngailis. Han mødte sågar sin fremtidige kone, Hilaria Thomas, på Pure Food and Wine og var så sød at oprette en Twitter-konto til hende efterfølgende.

Den konto skulle Sarma Melngailis selvfølgelig følge, og hun lagde hurtigt mærke til Shane Fox, der interagerede med profilen, som om han kendte parret.

- I begyndelsen virkede det som en sjov ting. Han virkede sød. Han plejede at få os til at grine, siger Sarma Melngailis ifølge Vanity Fair.

Shane Fox hed i virkeligheden Anthony Strangis. Sarma Melngailis blev kærester med ham i 2011, og så begyndte det ellers at gå ned ad bakke.

Anthony Strangis og Leon. Foto: Netflix

Veganerdronningens nedtur genfortælles i dokumentaren 'Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitive.', som netop har haft premiere på Netflix.

I den beskrives Shane Fox som en mand, der kontrollerede hende med kult-lignende teknikker som gaslight-manipulation, søvnmangel og seksuel ydmygelse.

Han overbeviste Sarma Melngailis om, at han var manden, der kunne få alle hendes drømme til at gå i opyldelse. Han kunne for eksempel give hendes elskede pitbull, Leon, evigt liv.

- Sarma mistede forstanden. Hun troede virkelig, at hendes hund ville leve for evigt, siger forfatter og veninde Porochista Khakpour.

Hev millioner ud

Shane Fox kunne også sørge for, at Melngailis ene Manhattan-restaurant blev forvandlet til et verdensomspændende forretningsimperium.

- Han overbeviste mig om, at jeg ville blive beriget på måder, jeg ikke kunne forestille mig. Jeg ville have adgang til ubegrænsede ressourcer, så jeg kunne ekspandere min forretning over hele verden, siger Melngailis selv ifølge Vanity Fair.

Hun skulle blot følge hans ordrer, hvilket blandt andet indebar at dræne restaurantens kasseapparat.

Over en årrække hev Melngailis omkring 13 millioner dollars ud af sin veganske restaurantdrøm. Størstedelen af de penge brugte Fox på casinoer i Connecticut, når han var væk på 'dybt hemmelige missioner,' han ikke kunne fortælle hende mere om.

Sarma Melngailis endte med at skylde penge til investorer, medarbejdere, til højre og venstre.

Sarma Melngailis i dokumentaren 'Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.', som lige nu kan streames på Netflix. Foto: Netflix

I 2015 forlod parret New York og gik under jorden, og juli samme år lukkede Pure Food and Wine for bestandigt.

I løbet af det næste år kørte de på kryds og tværs af USA fra Miami til Las Vegas og tilbage til Tennessee, hvor de efter et år på flugt endte på motellet Fairfield Inn & Suites i Pigeon Forge ved foden af Smokey Mountains ikke langt fra Dolly Partons forlystelsespark, Dollywood.

Her levede parret i 40 dage bag nedrullede gardiner, før fastfood-elskeren Fox fuckede op.

Fældet af pizza

Angiveligt var favoritten Subways tunsandwich med ekstra mayo, men det var en pizza fra Domino's, der fik parret i fedtefadet.

Faktisk var den ikke-veganske pizza samt en ekstra omgang kyllingevinger kun til Fox, der kom til at placere ordren i sit rigtige navn - Anthony Strangis.

Det alarmerede politiet.

- De blev endelig fanget, og vi agter nu at holde dem ansvarlige for dette uhyrlige tyveri og bedrageri, meddelte Ken Thompson, statsanklager i Brooklyn, kort efter.

Politifoto af Sarma Melngailis, efter hun blev fanget på et motel i Pigeon Forge. Foto: Netflix

Du kan få hele historien på Netflix, hvor de fire afsnit af 'Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitive.' nu kan streames.

P.s. Ifølge Sarma Melngailis profil på Instagram lever Leon endnu.

