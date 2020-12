På glatis: 'Upassende' kommentar vækker harme

Britt Bendixen er kendt for at kunne skyde en lidt for kæk bemærkning afsted i sit virke som dommer i 'Vild med dans', og lørdagens semifinale var ingen undtagelse.

Denne gang var det danser Thomas Evers Poulsen, der begejstrede den erfarne dommer.

- Det er sjovt, Thomas. Jeg synes, du er blevet mere sexet med årene. Du var ikke så sexet, da du gik til dans hos mig som ni-årig. Jeg har aldrig tænkt på dig på den måde, lød det fra en grinende Bendixen, da Thomas Evers Poulsen og Merete Mærkedahl havde færdiggjort deres samba.

Bemærkningen gjorde efterfølgende kommentarsporet i Ekstra Bladets liveblog glohedt, og det var tydeligt, at flere mente, at dommeren igen var kommet på glatis.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Britt Bendixen skabte røre med en kommentar til Thomas Evers Poulsen. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

'Havde det været en mand der havde sagt det om en pige, ville der være blevet råbt SKANDALE!', skriver en.

'Britt, pas på #metoo', skriver en anden, mens en tredje kalder kommentaren 'upassende'.

Kompliment

Hovedpersonen selv tager dog lidt mere let på det.

- Jeg blev meget stolt over kommentaren, og at hun synes det. Men faktisk kendte jeg slet ikke Britt, da jeg var ni, og jeg har aldrig gået til dans hos hende. Det er min søster, der har det, siger Thomas Evers Poulsen til Ekstra Bladet efter showet.

Han kan dog sagtens huske, at Britt Bendixen flere gange har dømt i konkurrencer, han deltog i som barn, og han fortæller også, at han var i praktik hos hende.

- Jeg kender Britt, og jeg ved, at det kommer lige fra hoften, og det kommer med kærlighed, så jeg tager det som et kompliment, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Evers Poulsen og Merete Mærkedahl fik flest point af dommerne i lørdagens semifinale. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Glimt i øjet

Flere seere kunne da også sagtens se det morsomme i kommentaren.

'Britt er bare fantastisk! Og den kommentar om Thomas var sagt med et glimt i øjet', skriver en.

I chok: - Jeg er overdrevet ked af det

'Stop det... Der skal være plads til humor og hick ups.... Alle forstod hvad hun mente. Intet MeToo i det..', skriver en anden.

Ekstra Bladet ville gerne haft en kommentar fra Britt Bendixen til kommentaren, men på grund af coronarestriktionerne under aftenens show var det ikke muligt at få interviews med dommerne.

Thomas Evers Poulsen og Merete Mærkedahl blev sendt videre efter lørdagens semifinale i selskab med Albert Rosin Harson og Jenna Bagge samt Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst.

Finalen kan ses på TV2 og TV2 Play lørdag.