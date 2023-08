På rov hos konkurrenten: Stjal sin mand fra Thomas Blachman

Oh Land har hugget garvede kræfter til sit 'X Factor'-comeback fra sin dommer-kollega

Den nyannoncerede 'X Factor'-dommer Oh Land har haft en travl uge.

Foruden at kunne annoncere sit comeback i konkurrencen, som hun også var dommer i mellem 2019 og 2021, så blev hun gift i weekenden.

Men det er ikke hvem som helst, den 38-årige hitmager har sagt 'ja' til.

Oh Lands nu ægtemand hedder Adi Zukanovic og er musiker, og han har også været en del af den tidligere 'X Factor'-dommers hold, da hun igennem tre sæsoner var en del af musikkonkurrencen på TV 2.

Det kommer han også til at være fremover, når konkurrencen bliver skudt i gang til næste år. Det fortæller Oh Land, der har det borgerlige navn Nanna Øland, til Ekstra Bladet.

Oh Land og Adi Zukanovic stod frem som kærester i 2019, hvor de arbejde sammen på 'X Factor'. Det bliver de ved med, nu hvor Oh Land vender tilbage bag dommerbordet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

'Jeg er mere besværlig'

Men det har kostet kræfter i en konkurrerende lejr, at Oh Land vil have sin mand med tilbage på sit hold, når hun vender tilbage i programmet.

Annonce:

- Han har jo, siden jeg var der sidst, været på Blachmans Hold, så nu har jeg stjålet ham tilbage til team Oh Land.

- Hvad har Blachman sagt til det?

- Der var ikke noget at gøre, det vidste han godt. Men jeg tror næsten, at Adi hellere ville arbejde for ham, fordi jeg er mere besværlig, griner hun.

Oh Land bliver gjort selskab bag dommerbordet af Simon Kvamm (til venstre) og Thomas Blachman (til højre). Adi Zukanovic har indtil nu arbejdet på Thomas Blachmans hold, som altså nu må se ham gå tilbage til sin kone. Foto: Henning Hjorth

Oh Land har tidligere været dommer i 'X Factor' på TV 2 i tre sæsoner mellem 2019 og 2021, hvor hun blev afløst af Kwamie Liv, som hun nu tager over for igen.

Hun sluttede sin 'X Factor'-karriere med et brag, da hun i 2021 gik hele vejen og vandt konkurrencen med sin deltager Solveig.

I den kommende sæson kommer hun til at udgøre dommerpanelet sammen med sidste års debutant Simon Kvamm og den garvede 'X Factor'-dommer Thomas Blachman, der debuterede i 2008.