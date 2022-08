På tv igen og igen: TV 2-deltager medvirkede i sex-program

Hvis du ser med i denne sæson af 'Landmand søger kærlighed' og har undret dig over, at deltageren Henrik Winther, som er en af bejlerne til landmanden Trine Krebs, virker bekendt, så er det altså ikke blot et deja-vu.

Henrik Winther har nemlig et længere cv af tv-programmer, serier og film, som han har medvirket i førhen. Det skriver Billed-Bladet.

Som skuespiller har han begivet sig ud i lidt af hvert af mindre roller. Alt fra roller som stripper i 00'er serien 'Hotellet' til en rolle som statist i den nye film 'Kærlighed for voksne', der har premiere 26. august.

Derudover har han medvirket i en håndfuld forskellige tv-programmer blandt andet det danske 'Wipe Out', som løb over skærmen på Kanal 5, 'Gennemsnitlig sex' på DR3 samt programmet 'Hvorfor er jeg single' på Kanal 4.

Annonce:

Ekstra Bladet har talt med Henrik Winther for at høre, hvad der trækker ham tilbage på skærmen gang på gang.

Han har intet filter

Henrik Winther har arbejdet som mange ting. Både vagt, på Odense sygehus, men altså også på diverse tv- og filmset. Og det er især hans enorme mængde energi, og hans forkærlighed for 'at der sker noget', som har fået ham til at søge ind til diverse programmer.

- Jamen, jeg har sgu nok lidt ADHD. Jeg elsker jo, at der altid er gang i den og at prøve nye ting. Og når man prøver så mange forskellige ting som mig, så får man en masse fede oplevelser, siger han.

Henrik Winther er heller ikke i tvivl om, at hans personlighed passer godt ind på skærmen. Det har han i hvert fald fået at vide, fortæller han.

- Jeg er en type, der siger tingene, som de er. Jeg har ikke noget filter, og det har jeg fået at vide, er megafedt, både af dem som laver programmerne, men også af folk der har set mig på tv.

Annonce:

Henrik Winther kan også afsløre, at han gerne vil tilbage på skærmen igen, hvis han får muligheden.

- Helt sikkert! Jeg elsker at lave tv. Drømmen ville jo være at blive vært for mit eget reality-program eller noget. Det kunne være fedt.

Hvis du interesserer dig for tv-programmer og reality så læs også: Vanvittig reality: De var blevet fyret i dag

Fra sex til den eneste ene

En af de programmer Henrik Winther har medvirket i er 'Gennemsnitlig sex' på DR3, og selvom Henrik Winther syntes, det var sjovt at snakke åbent om sex på tv, så er det ikke længere der, han er i sit liv.

- Det var skidesjovt at se folks reaktioner dengang, men der var jeg jo også yngre og vildere. Nu er jeg mere moden og har løbet hornene af mig, som man siger. Så nu er jeg klar til at falde til ro, siger han.

Og dette er netop en del af grunden til, at Henrik Winther har valgt at melde sig til 'Landmand søger kærlighed'.

Annonce:

- Jeg synes, det var oplagt, fordi jeg vil gerne finde den eneste ene nu, og landmænd er altid meget afslappede, og det har jeg nok brug for, siger Henrik Winther og griner.

Følg med i, om Henrik Winther finder kærligheden sammen med Trine Krebs i denne sæson af 'Landmand søger kærlighed' hver tirsdag kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.

Ekstra Bladet har været med til swinger-fest med Ole Andersen, der er kendt fra 'Landmand søger kærlighed'. Læs historien her.