'Paradise'-chok: - Det er løgn!

Stilheden er til at skære igennem i torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel', da det går op for hotellets gæster, at de får selskab af ekskæresterne Mathias Hjort og Trine Skjollander.

De to tidligere paradisoer, der lærte hinanden at kende under optagelserne til sæson 14 af det populære realityprogram, tjekker nemlig ind igen på samme tid.

Og stemningen under optagelserne var da også noget akavet mellem ekskæresterne, som for omtrent et år siden gik fra hinanden efter at have haft et forhold i mere end to år.

Det fortæller Mathias Hjort, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Jeg havde set enormt meget frem til at checke ind på hotellet igen. Men jeg bliver chokeret, da jeg får øje på Trine. Der er sket nogle ting i mellem os, som jeg har haft svært ved at lægge bag mig, siger han.

'Det er løgn'

Også Trine Skjollander fik noget af et chok.

- Jeg tænkte bare 'Det er løgn! Det har jeg ikke behov for lige nu'. Og jeg ville bare gerne have, han skulle ud, for jeg vidste ikke, hvad han kunne gøre mig derinde, siger hun til Ekstra Bladet.

Trine Skjollander hilser først på hotellets fyre. Foto: Nent Group Denmark

Det kom dog ikke bag på hende, at hun måske kunne støde på sin ekskæreste i Mexico.

- Jeg vidste jo godt, at de er dernede for at lave godt tv, og jeg var også åben for, hvad der kom til at ske. Og vi kunne jo ikke gøre så meget ved det, da vi stod der, siger hun.

Én mission

Trods overraskelsen blev de begge budt godt velkommen af de andre gæster, og de havde da også glædet sig til at gentage succesen.

- Folk kan godt glæde sig til resten af sæsonen. Jeg havde kun én mission på hotellet, og det var at sprede god stemning og skabe fest, lyder det fra Mathias.

- Jeg kan godt love, det bliver en god sæson. Og den bliver kun bedre fra nu af, siger Trine.

'Paradise Hotel' kan ses på Viaplay og Viafree, hvor der kommer nye afsnit tirsdag, onsdag og torsdag.